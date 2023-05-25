Londra'da Başbakanlık ofisinin kapılarına aracıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Moment car crashes into Downing Street gates", Duration 0,47 00:47 Video altyazısı, Aracın kapıya çarptığı anlar kameralara böyle yansıdı

bir saat önce

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişi aracıyla Başbakanlık ofisinin kapılarına çarptı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

Başkent polis teşkilatı, sürücünün çevik kuvvet polisleri tarafından tehlikeli araç kullanma suçlamasıyla olay yerinde gözaltına alındığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ancak yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Polis, Başbakanlık ofisinin yer aldığı Downing Street'in önünden geçen ana yol olan Whitehall'u kordon altına aldı. Kapının etrafında özel eğitimli köpekler de görüldü.

Görgü tanıkları, yerel saatle 16.20’de yaşanan olayın ardından bir erkeğin polis tarafından götürüldüğünü aktardı.

Görüntülerde, bir aracın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ailesinin yaşadığı Downing Street'in ana girişine yaklaştığını görülüyor. Araç, silahlı ve silahsız polis memurlarının sürekli olarak nöbet tuttuğu kapıya yaklaştığı esnada bir miktar yavaşlıyor.

Başbakan Sunak olayın yaşandığı esnada konutunda bulunuyordu. Ancak planlanmış bir ziyareti sebebiyle daha sonra Downing Street'ten ayrıldı.

Olayın ardından Whitehall'ın bazı bölümleri halka ve araçlara kapatıldı.

Bölgeye yoğun güvenlik önlemleri için polisler nakledildi.