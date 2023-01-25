Altılı Masa Akşener’in ev sahipliğinde toplanıyor: Gündemde aday belirleme, geçiş süreci ve seçim bildirgesi var

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



42 dakika önce

Kaynak, altilimasa.biz

Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri, ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşmak için bir araya geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek toplantıda, ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye dönük müzakerelerin yanı sıra, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “temel politikalar” metni ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleri ile ilgili çalışmaya da son noktayı koymak hedefleniyor.

Bu Altılı Masa’nın 11’inci toplantısı olacak.

5 Ocak’ta yapılan Altılı Masa toplantısında, ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin başlatılması konusunda uzlaşan altı siyasi parti lideri, yarın yapılacak toplantıda, yöntemi ve isimleri de konuşmaya başlayacak.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. İYİ Parti olarak 13. cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu çıkar mı?

Yarın yapılacak toplantıda, ortak adayın netleşmesi beklenmiyor, ancak Altılı Masa kaynakları, “Yöntem konuşulur, elbette yöntem konuşulurken isimler üzerinden de bir değerlendirme yapılır” görüşünü dile getiriyorlar.

Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isimleri adaylık konusunda uzun süredir kamuoyunda konuşuluyor.

CHP liderinin, Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylıklarına rezerv koyduğu için öncelikle kendi adaylığı üzerinde uzlaşma arayacağı ifade ediliyor.

Yavaş’ın, geçen hafta sonu yapılan bir belediye etkinliğindeki, “İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz” sözleri de CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek olarak yorumlandı.

Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderlerinin Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek eğiliminde olduğu kulislere yansıyan bilgilerden.

CHP liderinin adaylığına en mesafeli duran parti ise son iki seçimde ittifak ortağı olduğu İYİ Parti.

İYİ Parti’de yapılan toplantılarda da, tabandan bir kesimin Kılıçdaroğlu’nu “kazanacak aday görmediği” ve “sandığa gitmeme eğiliminde olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Akşener’in isim ve aday belirleme yöntemi konusunu, yetkili kurullarına götürmeyi önermesi bekleniyor.

İYİ Parti’de eğilim, adayın, konuşulan isimler üzerinden “kamuoyu yoklaması”, parti taban veya yönetimlerinin eğiliminin alınması ve nihai noktada da genel başkanların takdirine bırakılması seçenekleri konuşuluyor.

Ancak “kamuoyu araştırması” ile aday belirlemeye diğer partiler çok sıcak bakmıyor ve yetkili kurullara isimleri götürdükten sonra bir isim üzerinde ortaklaşılması gerektiği dile getiriliyor.

Kaynak, altilimasa.biz Fotoğraf altı yazısı, Altılı Masa'nın beşinci toplantısı 3 Temmuz 2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.

Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıda netleşebilir

Altılı Masa’nın adayının ise Şubat ayının ilk yarısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki ikinci tur görüşmelerin son toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Bu süreçte siyasi partilerin yetkili kurullarının görüşleri de alınarak, parti liderleri arasında ikili, üçlü müzakerelerle isim üzerinde uzlaşı aranacağı ifade ediliyor.

Toplantıya kadar da siyasi parti liderleri arasında ikili görüşmelerde ortak aday ismi üzerinde uzlaşma aranacağı ve masaya büyük ölçüde uzlaşılarak gelineceği ifade ediliyor.

Geçiş süreci yönetim modeli netleşecek

Toplantıda ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasının ve yönetim modeli de netleştirilecek.

Akşener’in talimatıyla, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyeti geçen hafta, Altılı Masa’da yer alan siyasi parti liderlerini ziyaret ederek, “güçlendirilmiş parlamenter sisteminin yol haritasında”, liderlerin yönetimde nasıl görev alacağının “seçmenin kafasını karıştırmayacak” bir formülasyonla netleştirilmesi önerisinde bulunmuştu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre liderler için “esnek” bir formül öngörüldü. Buna göre birden çok cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İsteyen lider cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alabilecek parlamentoya girmek isteyen liderler ise parti içinden birisini görevlendirebilecek.

Adayın genel başkanlardan birisi olması halinde geçiş sürecinde partisi ile bağlantısının sürüp sürmeyeceği de netleştirilmesi beklenen konu başlıklarından.

Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının partisiyle bağının koparılmasının, yönetim sürecinde zorluklar yaratacağı düşünülüyor ve bu nedenle de partisiyle ilişkisinin sürdürülmesi seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Geçiş sürecinin ne kadar süreceği ise tamamen parlamento aritmetiğine göre şekillenecek.

Bu çerçevede, parlamentoda anayasa değişikliği yapacak sayıya ulaşılması, yani 360 milletvekilinin çıkarılması halinde 6 ay içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilebileceği ifade ediliyor.

Toplantının ardından, geçiş sürecinin kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor.

Kaynak, altilimasa.biz

30 Ocak’ta seçim bildirgesi açıklanacak

Altılı Masa, seçim bildirgesi veya “hükümet programı” olarak adlandırılan “Temel Politikalar” metnine de son biçimini verecek.