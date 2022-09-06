Ukrayna savaşı: Ben Stiller ve Sean Penn'in Rusya'ya girişi yasaklandı

31 dakika önce

S﻿am Hancock

B﻿BC News

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Amerikalı aktör Ben Stiller Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü

Kremlin yönetimi Rusya'ya girmesi yasaklı kişiler listesine ünlü Amerikalı aktörler Ben Stiller ve Sean Penn'i de ekledi.

Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile ABD Başkanı Joe Biden ve eski İngiltere başbakanı Boris Johnson dadaha önce yasaklı ilan edilen isimler arasında.

U﻿krayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya ve Ukrayna'yı destekleyen Batı ülkeleri, karşılıklı yaptırımlar ilan ediyor.

R﻿usya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile ilişkili olduğu düşünülen bir çok "oligark" Batı ülkelerinin seyahat yasağı listesinde.

P﻿azartesi günü de Rusya Dışişleri Bakanlığı 25 kişilik yeni bir liste yayınladı.

Rusya'ya girişi "daimi olarak" yasaklanan kişilerin sıralandığı bu listede üst düzey ABD yetkilileri, aktörler, iş insanları var.

A﻿BD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, dört ticaret bakan yardımcısı ve altı Amerikalı senatör de son listedeki isimler arasında.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Rus düşmanı bir çizgi sürdüren Amerikan yetkililerinin, ikili ilişkilere zarar veren ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmazlığı tırmandıran düşmanca adımlarına kararlı bir şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğiz" denildi.

B﻿en Stiller ve Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini başından beri açıkça eleştiren savaşın başlamasından sonra Ukrayna'yı ziyaret eden isimler.

B﻿irleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iyi niyet elçisi olan Ben Stiller, 1 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşerek açıkça destek vermişti. Ünlü aktör Zelenskiy'e kendisine zaman ayırdığı için teşekkür etmiş sonra da "Siz benim kahramanımsınız. Muhteşemsiniz" demişti.

D﻿iğer yandan dünya çapında insan haklarından yana politik tavrıyla bilinen Sean Penn de Mart ayında savaşla ilgili bir belgesel çekimi için Ukrayna'ya gitmiş, daha sonra Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü söylemişti.

İki aktör de şimdi Rusya'ya girişi yasaklı 1073 isim arasında yerlerini aldı. Bu listede ABD'den film yönetmeni Rob Reiner, eski İngiltere Dışişleri Bakanı -şimdi Başbakanı- olan Liz Truss ve AB, ABD ve İngiltere'den çok sayıda isim var.

R﻿usya'nın son adımı, ABD'nin ilan ettiği son yaptırımlara yanıt niteliğinde.