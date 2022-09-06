Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Zaporjiya Santrali etrafında koruma bölgesi çağrısı yaptı

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54 dakika önce

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nın bombalanmasının sınırsız radyoaktif materyal sızıntısına neden olacağı uyarısında bulundu.

IAEA ayrıca, santraldeki Rus askeri malzemelerinin santraldeki güvenliği olumsuz etkilediğini açıkladı.

Rusya, Zaporijya nükleer santralini Ukrayna işgalinin başında ele geçirdi ve daha sonra santrale yönelik birçok saldırı düzenlendi.

Geçen hafta yapılan ziyaretten sonra BM'ye bağlı kuruluş güvenlik ve koruma alanı ilan edilmesi çağrısı yapmıştı

Kuruluş, santrale yönelik bombardımanın da derhal durmasını istemişti.

Her iki taraf da birbirlerini, Mart başından bu yana Rusların denetiminde olan santrali hedef almakla suçluyor.

Rusya, son olarak son Kiev'i son 24 saatte üç kez bölgeyi vurmakla suçladı. Ukrayna ise Rusya'nın santrali yakındaki kentleri hedef almak için kalkan olarak kullanmakla suçlarken, Moskova santrali koruduklarında ısrarlıd.

Ancak IAEA taraflardan herhangi birine suçlama yöneltmekten kaçındı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, IAEA, santraldeki personelin zorlu koşullarda çalıştığını söyledi.

14 kişilik IAEA ekibi geçen hafta santrali ziyaret ettiği sırada bombardıman devam etti ve kurumun başkanı Rafael Grossi, gerçek bir nükleer felaket uyarısında bulundu.

Ekibin büyük bölümü santralden ayrılıken, iki yetkilinin sürekli olarak tesiste kalacağı açıklanmıştı.

Kuruluş yeni yayımladığı raporunda Rus kontrolü altında bulunan santraldeki 907 Ukraynalı personelin "aşırı derecede stresli koşullarda" çalıştığını belirtti.

IAEA, az sayıdaki personelin aile desteğine ve uygun çalışma ortamına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, henüz devam eden bombardımanın nükleer bir acil durum tetiklemediğini, ancak devamlı surette bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

IAEA, bir nükleer faciayı önlemek için "geçici önlemler" alınması gerektiğini vurguladı ve tarafların "nükleer güvenlik koruma alanı" konusunda uzlaşmaları gerektiğine dikkat çekti.

BM'ye bağlı kuruluş santraldeki askeri malzemelerin ve yaşamsal önemdeki alanlardaki çatışmaların, santralin koruma sistemini tehlikeye attığını ifade etti.

IAEA ayrıca, santral personelinin soğutma göllerine gitmek için Rus Ordusu'ndan izin alması gerektiğini belirtti ve ziyaret sırasında Rusya'nın nükleer kurumu Rosatom'dan yetkililerin de bulunmasını eleştirdi.