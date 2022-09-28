Dünya Kupası: D﻿animarka Katar'ın insan hakları sicilini protesto için 'sadeleştirilmiş' formalar giyecek

Kaynak, HUMMEL

40 dakika önce

Danimarka, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar giyecek.

Forma sponsoru, spor malzemeleri firması Hummel, “yas rengini” temsil etmek için tamamen siyahtan oluşan üçüncü bir forma da tasarladı.

Hummel “binlerce kişinin yaşamına mal olduğunu” iddia ettiği bir turnuvada “görünür olmak istemediğini” açıkladı.

Firma “Danimarka Milli Takımını destekliyoruz ama bu Katar’ı bir ev sahibi ülke olarak desteklemekle aynı şey değil” dedi.

Tasarımda, Danimarka logosu da “sadeleşiyor”. Takımın formaları, tamamen kırmızı ev sahibi ve tamamen beyaz bir deplasman formasından oluşacak.

Danimarka’nın antrenman malzemeleri sponsorları da, Katar’ı eleştiren mesajlara yer açmak için logolarını çekecek.

Katarlı yetkililer, daha önce Dünya Kupası tesislerinin yapımında ölen göçmen işçi sayısının doğru olmadığını savunmuş ve asıl sayının geçen yıl itibariyle 37 olduğunu savunmuştu.

Hummel “Katar’ın insan hakları sicili ve ülkenin Dünya Kupası stadyumlarının inşasında çalışan göçmen işçilere muamelesi konusunda söz söylemek istiyoruz. Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Getirmediğinde de sözümüzü söylemek istiyoruz” dedi.

Ancak turnuvayı düzenleyen Katar 2022 Yüksek Konseyi, Hummel’in göçmen işçilerin ölümü iddialarına karşı çıktı.

Açıklamada “Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile sağlam ve şeffaf bir diyaloğa girdik. Stadyumları ve diğer turnuva projelerini inşa eden 30 bin işçinin sağlık ve güvenliğine duyduğumuz hakiki bağlılığın önemsizleştirilmesini tamamen reddediyoruz” denildi.

Açıklamada “Turnuvanın kalıcı bir sosyal miras bırakması için Katar hükümetiyle birlikte özenle çalıştık” ifadeleri de yer aldı.

Komite ayrıca, DBU’ya “komiteyle yoğun temaslarının sonuçlarını Hummel’e doğru bir şekilde aktarması” çağrısı yaptı.

BBC Spor, FIFA’dan konuyla ilgili yorum istedi.

H﻿arry Kane 'One Love' kol bandı takacak

Danimarka daha önce, 20 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’ndaki insan hakları kaygıları için FIFA’ya “ek baskı” yapacaklarını söylemişti.

İngiltere Kaptanı Harry Kane de, Hollanda’nın ayrımcılığa karşı çıkmak ve çeşitlilik ile katılımı özendirmek için başlattığı kampanyanın bir parçası olarak “One Love” kol bandı takmayı planlıyor.

Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, Galler ve İsviçre de inisiyatifi destekliyor.

Katar, sert LBGT karşıtı yasaları ve göçmen işçilere muamelesi konusundaki kaygılar da dahil olmak üzere, insan hakları sicili konusunda ağır eleştiriler aldı.

Katar’ın Dünya Kupası Genel Sekreteri, Mart ayında BBC’ye yaptığı açıklamada eleştirilerin “yanlış bilgiden” kaynaklandığını iddia etmiş ve ülkenin dünya kupasına ev sahipliği yapma konusunda “mahcup” olmaması gerektiğini savunmuştu.

Turnuva için yedi yeni stadyum, yeni bir havaalanı, yeni yollar ve 100 dolayında yeni otel inşa edildi. Katar hükümeti sadece stadyumların inşasında çoğunluğu Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Filipinler’den gelen 30 bin yabancı işçinin çalıştığını söylüyor.

İnsan hakları örgütleri, birçoğu ülkede hayatını kaybeden yabancı işçilere muameleden şikayet ediyor.

Guardian gazetesi Şubat 2021’de, Katar’ın Dünya Kupasına ev sahipliği yapma hakkı kazanmasından bu yana, Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’dan gelen 6500 göçmen işçinin öldüğünü yazmıştı.

Sayının, bu ülkelerin Katar’daki büyükelçiliklerden alınan verilere dayandığı belirtilmişti.

Ancak Katar hükümeti, toplam sayının yanıltıcı olduğunu, çünkü kayıtlara geçen tüm ölümlerin Dünya Kupası bağlantılı projelerde gerçekleşmediğini savunmuştu.

Hükümet, 2014-2020 arasındaki kaza kayıtlarının Dünya Kupası şantiyelerindeki işçilerden 37’sinin öldüğünü gösterdiğini ve bunların da sadece üçünün “iş bağlantılı” olduğunu savunmuştu.

BBC Arapça da Katar hükümetinin, yabancı işçilerin ölüm sayılarını gerçekten az bildirdiğine yönelik kanıtlar bulmuştu.