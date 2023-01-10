İngiltere topraklarından ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu

12 dakika önce

Thorpe, “Bunun için çok çalışmıştık. Bu yüzden çok üzüldük. Ama uzay çalışmaları klişe olacak belki ama zor.” dedi.