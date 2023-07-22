CHP’de Kılıçdaroğlu’nu savunanlar ve eleştirenler arasındaki dengeler nasıl değişti?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Engin Özkoç, Engin Altay, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel

Yazan, Mahmut Hamsici

Unvan, BBC Türkçe

59 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde internete sızdırılan toplantının video kaydı, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) ‘değişim’ tartışmalarında birçok önemli ismin tavrına dair daha net bir tabloyu ortaya çıkardı.

Toplantıda görülen kimi isimlerin süreçle ilgili yaklaşımı kamuoyunca bilinirken bazılarının ise Kılıçdaroğlu’na muhalif bir tablo içinde yer alması dikkat çekici bulundu.

Video sonrasındaki tartışmalarla ilgili üst düzey partililerin sergilediği yaklaşım da değişim tartışmalarına kimin, nasıl yaklaştığına dair fikir veriyor.

Toplantıya kimler katıldı?

Video, Salı gecesi, Değişim Gerçeği adlı daha önce bir paylaşımı görülmeyen bir hesap tarafından YouTube’a yüklendi.

Başlık olarak ise “İşe yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!” cümleleri kullanıldı.

Videoda, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıyı, 29 Mayıs sabahı yaptığı açıklamayla partideki ‘değişim’ tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiyor.

Toplantının tamamı değil en başındaki yaklaşık 14 dakikalık bölümü YouTube'a yüklenmiş.

Bu bölümde katılımcılar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve İstanbul Milletvekili Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı görülüyor.

Toplantıda, videonun yüklenen bölümünde adı ekrandaki listede görülmeyen partililerin ise şu isimler olduğu öne sürülüyor: Muharrem Erkek, Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakkı Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İnternete sızıdırılan ve CHP'de tartışma yaratan Zoom toplantısı

Kamuoyunda toplantıdaki isimlerin İmamoğlu’nun öncülüğündeki değişim hareketi bünyesindeki isimler olarak yorumlanmasını BBC Türkçe’ye değerlendiren Onursal Adıgüzel, “Bu eksik bir tespit” dedi ve ekledi:

“Sonuçta orada insanların bireysel olarak değişimle ilgili söylemleri var ama Ekrem Bey de çok fazla insanla bu işi istişare ediyor, diğer arkadaşlarımız da böyle istişareler yapıyor. O anlamda oraya sıkıştırmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Partiyi çok iyi bilen, tecrübeli arkadaşların bir araya geldiği bir toplantı. Bu bir fikir alışverişi, geleceğe yönelik partinin daha iyi olabilmesi için, yerel seçimlere daha güçlü gidilebilmesi için bir çalışma.”.

Parti içinde Kılıçdaroğlu’na eleştirel yaklaşan farklı ‘ağırlık merkezleri’ bulunuyor ancak video, bunların birlikte hareket etmeye başladıkları fikrini doğuruyor.

Toplantıdaki dikkat çekici isimler kimler?

Toplantının katılımcılarının önemli bir bölümü, partideki geçmişten bugüne üst düzeyde görevler üstlenmiş isimler.

Bu kişilerin önemli bir bölümü geçmişte Kılıçdaroğlu’nun yakınında yer almış isimler.

Katılımcılardan Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer almıştı.

Son beş dönemdir milletvekili olan Tezcan, geçmişte genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü dahil çeşitli kritik görevlerde bulundu.

Tezcan, seçimlerin ardından diğer Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu’na istifasını sundu.

27 Haziran’da BBC Türkçe’ye verdiği röportajda Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” açıklamasını yapmıştı.

2002’den bu yana yani son yedi dönemdir milletvekili olan Engin Altay ise 10 yıl boyunca grup başkanvekilliği yaptı.

Altay, 8 Haziran’da yaptığı açıklamada “Seçimi kaybettiysek benim, arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm” ifadelerini kullandı.

Partinin genç isimlerinden Onursal Adıgüzel de son üç dönemdir milletvekili.

15 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu, seçim sürecini yönetemediği gerekçesiyle o dönem CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adıgüzel’i görevden almıştı.

Videodaki toplantıda konuşulanlar, Selin Sayek Böke’nin de parti içi muhalifler arasında önemli bir çalışma yürüttüğü izlenimini veriyor.

Mayıs 2017'de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Böke kısa süre sonra partideki görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, 2018’deki CHP kurultayında muhalefette yer alarak İlhan Cihaner ile birlikte hareket etmiş, 2020’de ise MYK üyesi olmuş ve son seçimden sonra bu görevinden istifa etmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel

Yine Muharrem Erkek’in toplantıda bulunması da dikkat çekici bulunuyor.

Son dört dönemdir milletvekili olan Erkek, geçmişte genel sekreter vekilliği ve MYK üyeliği yapmış bir isim.

Bir diğer dikkat çekici isim de PM üyesi Hakkı Süha Okay.

Yıllardır hem meclis dışında hem de meclis çatısı altında, partide farklı sorumluluklar üstlenen Okay’ın geçmiş görevleri arasında grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı da bulunuyor.

Yine Tekin Bingöl de uzun yıllardır CHP’de siyaset yapan, dört dönem milletvekilliği yapan ve geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim.

Beş dönemdir milletvekili olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel günümüzde potansiyel genel başkan adaylarından biri.

Parti kaynakları, Özel ile İmamoğlu’nun iyi bir iletişiminin olduğunu ve farklı formülleri tartıştıklarını belirtiyor.

Geçmiş dönemde PM üyeliği, genel sekreter yardımcılığı ve genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan, bugün de grup başkanvekilliği görevini yürüten Gökhan Günaydın ise son dönemde İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği bilinen isimlerden.

Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanında

CHP Genel Merkez’de Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Engin Özkoç gibi etkili isimler Kılıçdaroğlu’nu destekliyor.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu’na destek veren en etkili isimlerden biri ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki gerilim uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde.

Konuştuğumuz hem Kaftancıoğlu hem de İmamoğlu’na yakın kaynaklar, bu iki isim arasındaki mesafenin artık kapanması zor şekilde açıldığı kanısında.

Hakkındaki yargı kararı nedeniyle Kaftancıoğlu önümüzdeki il kongresinde aday olmayacak.

Ancak BBC Türkçe’nin konuştuğu kaynaklar Kaftancıoğlu’nun CHP siyasetinde aktif bir şekilde görev almaya devam edeceğini söylüyor.

Son olarak gazeteci Fatih Altaylı, Kaftancıoğlu ile görüşmesini internet sitesinde yayımladı.

BBC Türkçe, Kaftancıoğlu’nun ekibiyle, kendisinin söylediği belirtilen sözlerin içerik olarak doğru olduğunu teyit etti.

Altaylı, “(Kaftancıoğlu) Ekrem İmamoğlu’nu net olmamakla ve içten pazarlıklı olmakla suçluyor” diye yazdı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu

İstanbul’da ne tür gelişmeler yaşanıyor?

İstanbul, parti içi mücadelede en kritik yerlerden biri.

Genel Merkez’de ve diğer metropollerde olduğu gibi İstanbul’da da parti içinde farklı kanatlar var.

Örneğin parti örgütlerinde Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, Battal İlgezdi, Ali Kılıç gibi isimlerle özdeşleşen gruplar bulunuyor.

Kaftancıoğlu’nun kamuoyunda '10 Aralık grubu' olarak da anılan, Salıcı’nın etkili olduğu grupla hareket ettiği öne sürülüyor.

Parti içinden kaynaklar, seçim sonuçlarının ardından Salıcı ve Kılıçdaroğlu arasındaki bağın da eskisi gibi güçlü kalmadığını söylüyor.

Ancak bununla birlikte Salıcı ile özdeşleşen partililer ile İmamoğlu arasındaki mesafenin büyük olduğu iddia ediliyor.

Battal İlgezdi ise geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesinde yayımlanan röportajında, “Kemal Bey gitsin ben geleyimle bir şey değişmez. Şunu da söyleyeyim. Kemal Bey giderse parti yarı yarıya iner” diyerek bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğuna dair sinyal vermiş oldu.

İstanbul Milletvekili, Parti Meclisi üyesi Erdoğan Toprak da geçen haftalarda Diken haber sitesine verdiği röportajda “Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum” dedi.

CHP’de, 1200 kurultay delegesinin 196’sı İstanbul’dan gelecek.

Bu arada sürmekte olan mahalle delege seçimlerinde, İstanbul’da ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kişi ve listelerin önde gittiği anlaşılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu seçimden sonra bir dizi görüşme yaptı.

‘Bekleyip görmek isteyenler var’

BBC Türkçe’nin görüştüğü farklı kanatlardan parti kaynaklarına göre, bu süreçte tavrını belli etmeyen, farklı kademelerdeki parti örgütlerinden büyük bir kesim bulunuyor.

Bu isimlerin arasında belediye başkanlarının da olduğu belirtiliyor.

Parti içi kaynaklara göre bu kesimin bir bölümü, güç dengelerinin kimlerden yana olduğunu tam olarak görmeden bir tavır sergilemek istemiyor.

Kılıçdaroğlu’nun tavrı ne?

Seçimlerin hemen ardından partide değişim tartışmaları başlarken CHP lideri 13 Haziran’a yaptığı açıklamada, “Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” demişti.

O dönem Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında görüşmeler yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu yeni MYK üyelerini belirleyip danışmanlarını değiştirirken, İmamoğlu bu adımlar karşısında “Şu anda yapılan hamlelerin, toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkanı adayı olması gerektiğini savunuyor.

Son olarak Habertürk TV’ye açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, kurultayla ilgili ise “Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce yapılması” dedi.

Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağı konusunda, geçmiştekine benzer açıklamalarını tekrarladı: “Hiçbir zaman 'ben adayım’ demedim. O günün koşullarda aday olmam istendi. İmzalar yapıldı aday oldum. Ben kimseye gidip 'Beni aday gösterin' demem, diyemem.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 16 Haziran’da BBC Türkçe’de yayımlanan röportajında Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söylemişti.

İmamoğlu ise son olarak Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, “bir iki hafta içinde görüşlerini toplumla paylaşacağını” belirtti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kurultay süreci nasıl ilerleyecek?

CHP’de bu hafta sonu iki kritik toplantı yapılacak.

Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Genel Merkez’de tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşacak.

Pazar günü ise CHP PM toplanacak.

Videosu sızan toplantıyla ilgili tartışmaların Pazar günkü toplantıda nasıl ele alınacağı merak ediliyor.

CHP’de bir yandan mahalle delege seçimleri devam ediyor.

Partide, 5 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında ilçe kongreleri, 16 Eylül – 15 Ekim arasında ise il kongrelerinin yapılması bekleniyor.