İsrail Ordusu'nun Nablus'taki baskınında en az 10 Filistinli öldü

Kaynak, Reuters

22 Şubat 2023, 20:29 +03 Güncelleme bir saat önce

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail Ordusu’nun düzenlediği baskın sonucu aralarında yaşlı bir adam ve en az altı militanın bulunduğu Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail birliklerinin Nablus’un eski kent kısmına girmesi sonucu başlayan çatışmalarda 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordusu, birliklerinin “üç terör zanlısını” aradıkları sırada bir binanın etrafını sardıklarını belirtti.

Açıklamada askerlere ateş açılmasının ardından, bu kişilerin öldürüldükleri kaydedildi.

İsrail Ordusuna göre çatışmalar sırasında, üzerlerine ateş açan, patlayıcılar ve molotof kokteylleri atan silahlı militanlara da karşılık verildi.

Görgü tanığı Khalil Shaheen, “Pencereden dışarı baktığımda yanlarında köpekler olan özel kuvvetler gördüm ve tel bağlıyorlardı. Sanırım patlayıcı düzenekleri içindi” dedi.

Shaheen ayrıca “İşgal güçlerini gördükten sonra herkes akmaya gitti. Biz de gittik ve enkazın altından cesetler çıkarttık” diye de ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 72 yaşındaki Adnan Saabe Baara’nın baskın sırasında öldürüldüğünü belirtti.

Bakanlığa göre 61 yaşındaki Abdül Hadi Ashgar ve 16 yaşındaki Mohammed Shaaban da ölenler arasında.

Ölenlerden altısının da Aslan Yuvası adlı örgütün üyeleri olduğu belirtildi. İslami Cihat da ölenler arasında yerel komutanlarından biri olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 102 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail Ordusu, baskının hedefi olan üç militanın İslami Cihat üyesi Muhammed Abdul Fattah ve Aslan Yuvası adlı örgütten Hussam Isleem olduğunu açıkladı.

Üst düzey Filistinli yetili Hüseyin el Sheikh, yaşananları kınadı ve “katliam” diye tanımladı. Filistin lideri Mahmud Abbas’ın bir sözcüsü de, yaşananlarda İsrail hükümetini sorumlu tuttu.