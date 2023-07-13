Fransa sürdürülebilir moda için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek

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34 dakika önce

Fransa, giyim sektöründeki hızlı tüketimi azaltmak için yeni bir teşvik paketini hayata sokmaya hazırlanıyor.

Buna göre, yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren moda sever Fransızlar ödüllendirilecek.

Ekim ayında hayata geçirilecek olan teşvik paketinde 6 euro ile 25 euro arasında para iadesi yapılacak.

Ülkenin ekolojik dönüşümden sorumlu olan bakanı Bérangère Couillard, her yıl ülkede 700 bin ton giyim eşyasının çöpe atıldığını söyledi.

Couillard, terzilere ve ayakkabı tamircilerine sisteme kayıt olma çağrısı yaptı.

Açıklanan pakete göre, örneğin ayakkabısının topuğunu yenileten bir kişi 7 euro geri ödeme alacak. Ceket, etek gibi kıyafetlerde ise yenileme karşılığı 25 euroya kadar para iadesi alınabilecek.

Paketi kamuoyuna duyuran Couillard, hükümetin ‘hızlı moda’ ile mücadeleye kararlı olduğunu kaydetti.

36 yaşındaki genç bakan, tüketicilere, karakterli ürünler alıp, bunları tamir ettirme yolunu tercih etmeleri çağrısı yaptı.

Refashion isimli, sürdürülebilir modayı savunan grup, Fransa’da geçen yıl 3.3 milyar ürünün piyasaya sürüldüğünü açıklıyor.

Ancak hükümetin bu adımı sektörden tepki de aldı.

Bazı sektör temsilcileri, önemli bir Fransız endüstrisinin bu şekilde ‘damgalandığını’ savundu.

Sağ siyasetçi Eric Pauget de, ülkenin 3 trilyon borcu varken, ‘Fransız halkının parasının sokağa atılmaması’ gerektiğini savundu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bérangère Couillard (ortada)

Hükümet bu paket için 154 milyon euro değerinde bir kaynak ayırdı.

Fransa’da lüks tüketim ürünleri üzerine bir endüstri örgütünün başı olan Pascal Morand da benzer şekilde, lüks ürünlere kötü etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Le Monde’a konuşan Morand, ipek bir ürünün, sadece dayanıklı olduğu için kullanılan polyester kumaşla eş değer tutulmaması gerektiğini söylüyor.

Ekim ayında hayata geçirilmesi planlanan bu teşvik paketi tek değil.

Fransa’da sürdürülebilir moda düşüncesini yaymak amacıyla, kıyafet etiketlerinde de yeniliğe gidilecek.

2024 başından itibaren firmalar, ürünlerini ne kadar su kullanarak yaptıklarını etiketlerde belirtmek zorunda olacak.

Üreticiler, kimyasal kullanımı, mikroplastik emisyonu riski ve geri dönüşümle ilgli ayrıntılara da etiketlerde yer verecek.