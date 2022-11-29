Cumhur İttifakı, Altılı Masa’nın anayasa değişikliği önerisini nasıl yorumladı?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



29 Kasım 2022, 14:06 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili 84 maddelik anayasa değişikliği önerisi, siyaset gündemine de damgasını vurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altılı Masa’nın taslağında yer alan, bir kişinin en fazla bir dönem ve 7 yıllığına cumhurbaşkanı seçilmesi önerisini “bubi tuzağı” olarak nitelendirdi.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5’er yıllık 3 dönem olsa da, yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek” sözleriyle üç dönem önerisi getirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Altılı Masa’nın önerisiyle Türkiye’nin kazanımlarını geri götürmeye çalıştığını savunarak, “2023’e giderken büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorundayız” dedi.

'Tarihi geriye sarmaktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili 84 maddelik anayasa değişikliği önerisini sert bir dille eleştirdi.

Altılı Masa’nın önerisinin “ölü doğduğunu” savunan Bahçeli, “Zillet İttifakı'nın anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye’ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmaktır” dedi.

Bahçeli, cumhurbaşkanının görev süresinin bir dönemle sınırlanmasını “bubi tuzağı” olarak nitelendirdi, Altılı Masa'ya Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hedefine katılmaları çağrısı yaptı:

"Yarının Türkiye’sini inşa edeceklermiş. Halbuki darbe yıllarının Türkiye’sinin tıpkısının aynısına hizmet ettikleri yalın ve sarsıcı bir gerçek halinde ortadadır. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadir bilmezliğin bubi tuzağıdır.

"Zillet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrım: Gelin Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmak gibi bir hezeyandan geri dönün.”

Kaynak, TBMM

'Üç dönem' önerisi

Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasa değişikliği teklifini de kürsüden gösteren Bahçeli, “Altı partinin bir milliyetçi hareket etmediğini” savundu.

MHP lideri, “Uykularını kaçırayım, Cumhurbaşkanı 7 yılda bir defa seçilecekmiş, bir defa görev yapacakmış. Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5’er yıllık 3 dönem olsa da, yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş olmayacağını belirten Bahçeli, “Türkiye’nin film şeridi gibi geriye sarması diye bir şey de söz konusu olamayacaktır. Muhalefet partilerini izana davet ediyorum” diye konuştu.

AKP Sözcüsü Çelik: Psikolojik etkisi olur diye geri alamıyorlar

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Altılı Masa’nın anayasa değişikliği önerisini değerlendirdi.

Altılı Masa’nın önerisinde, mevcut anayasada olduğu gibi cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Çelik, “psikolojik etkisi olur” düşüncesiyle bu hükmün aynen korunduğuna dikkat çekti:

“Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor; hiç kimse cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme iradesini, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilme hakkını geri alamaz. Bunu geri alamayacağını bilenler, bunun geri alınmaması halinde 'Bunun psikolojik bir etkisi olur' diyerek 'cumhurbaşkanını da halk seçsin, başbakanı da halk seçsin' şeklinde bir sistem üretmeye çalışıyor.

"Kendi siyasi tecrübelerimiz açısından bakıldığında herhangi bir şekilde halk oyu ile seçilmiş bir cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili hiçbir meseleye karışmaması, halk oyu ile seçilmiş bir başbakan ile birlikte Türkiye'yi tek bir irade ile yönetebilmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak.”

Türkiye’nin yine eskisi gibi sistem içi tartışmalar, çatışmalarla, vesayeti yeniden getireceğini savunan Çelik, Türkiye’nin kazanımlarının geriye götürülmek istendiğini öne sürdü:

“Türkiye'nin kazanımlarını geri götürmeye çalışan, Türkiye'nin kazanımları konusunda bu büyük siyasi kazanımları berhava etmeye çalışanlara karşı 2023'e giderken daha büyük bir demokrasi mücadelesi vermek zorundayız.