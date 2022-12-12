6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davası: Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’na yürüyerek H.K.G için adalet istedi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



12 Aralık 2022, 11:02 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Kaynak, @veliagbaba Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin yöneticileri ve milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ve yöneticileriyle birlikte, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında “evlendirildiği” ortaya çıkan ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen kızı H.K.G için TBMM’den, Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

“Çok öfkeli” olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor bakan. 2 yıldır kimin arkasına sakladınız, kimlerle fotoğraf çektirdiniz, fotoğraf çektirdikleriniz mi bu olayı kapatın diye baskı kuruyorlar?” dedi.

CHP Genel Merkezi dün geç saatlerde, Kılıçdaroğlu’nun partinin meclis grubunu saat 9.00’da olağanüstü toplantıya çağırdığı duyuruldu.

Parti yöneticilerinin de katıldığı, Kılıçdaroğlu’nun toplanma gerekçesi hakkında bilgi verdiği grup toplantısı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

CHP lideri, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna “sistematik” olarak tecavüz edildiğini ve iktidarın olaya sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi:

“Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. Aile Bakanı açıklama yapıyor, '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' diyor. 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun" dedi.

“Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Haber yaptılar da biz bu olayı duyduk" diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da, “Bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar" diyerek eleştiren Kılıçdaroğlu, “Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onların görevlerini yamasına engel oluyor? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor?“ ifadelerini kullandı.

'84 milyon insan aynı acıyı paylaşıyor'

Devletin bu olayın üzerine gitmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 6 yaşında evlendirilen H.K.G’ye hitaben “Kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor” dedi.

Ülkedeki tüm kesimlerin bu haksızlık karşısında öfkelendiğini ve onların öfkesini dile getirmek için Adalet Bakanlığı önüne geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu haksızlığa karşı herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı:

“Adalet Bakanlığı'na gelmemin nedeni adalet istemem. Kızımız için de evlatlarımız için de adalet istiyoruz. Bu haksızlığa dayanamıyorum, hepimizin evlatları var. Devletin görev yapmasını, nefes almasını, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Artık siyasal iktidarın, polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın hâlâ ve hâlâ devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edecek bir durum değildir. Devletin kurumlarının çalışması lazım.”

Bozdağ: Sayın Kılıçdaroğlu randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm” dedi.

Olay ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın haberiyle duyulmuştu.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edilmişti. Davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta yapılacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.