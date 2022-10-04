E﻿lon Musk'ın "Ukrayna'da barış planı" anketine Zelenskiy de katıldı

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34 dakika önce

U﻿krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Elon Musk'ın Ukrayna'da olası bir barışa dair Twitter'da başlattığı ankete bir başka anketle yanıt verdi.

Yaklaşık 108 milyon takipçisine, Ukrayna'nın işgalinin sona ermesi konusunda "muhtemel senaryo" tahminine katılıp katılmadığını soran Musk şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna-Rusya Barışı:

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya bölgeleri terk eder

- Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır,

- Kırım'a su temini güvence altına alınır,

- Ukrayna tarafsız statüde kalır.

"(Savaşın) sonucunun bu olması kuvvetle muhtemel –soru, bundan önce kaç kişinin öleceği-

"﻿Muhtemel olmasa da, bu çatışmanın olası bir sonucunun nükleer savaş olduğunu da belirtmekte fayda var."

Buna yanıt olarak Z﻿elenskiy, Twitter hesabından başlattığı ankette takipçilerine "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi?" diye sordu.

Birçok Ukraynalı yetkili de Musk'ı eleştirdi.

Ukrayna'nın Almanya'daki büyükelçisi Andrij Melnyk, "çok diplomatik" olarak nitelendirdiği yanıtında sert bir küfür kullandı.

Rus satranç ustası Garry Kasparov ise, Musk'ın senaryosuyla ilgili, "Bu ahlaki bir aptallık, Kremlin propagandasının tekrarı, Ukrayna'nın cesaret ve fedakarlığına ihanet." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev ve Batı'nın hileli olarak nitelendirdiği referandumların ardından dört Ukrayna bölgesinin Rusya'ya katıldığını ilan etmişti.

Rusya, dört bölgenin hiçbirini tam olarak kontrol etmiyor.

Musk'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak resmen tanıması gerektiğini önerdiği anketi yayımlandıktan 14 saat sonra 2 milyon 300 binden fazla oy aldı.

Musk'ın anketinde "Hayır" cevabı önde gidiyor.

Z﻿elenskiy'nin anketi içinse 11 saat içinde 1 milyon 800 binden fazla oy kullanıldı. Ankette "Ukrayna'yı destekleyen Musk" yüzde 81 oranıyla açık ara önde.

B﻿ir süre sonra Musk, "Peki o zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı Ukrayna'nın mı bir parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanlar mı karar vermeli?" tweeti atarak yeni bir anket başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk zamanlarında Musk'ın uydu internet şirketi Starlink ülkeye, internet ve iletişim hizmetlerinin aksamaması için ekipman göndermişti.