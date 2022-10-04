AB'de şarj cihazı karmaşası sona eriyor: Avrupa Parlamentosu ‘tek tip şarj aleti’ önerisini kabul etti

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38 dakika önce

Y﻿usuf Özkan / Lahey

Avrupa Parlamentosu (AP), kablo karmaşasına son verecek olan "tek tip şarj aleti" konusundaki öneriyi kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) genelindeki tüm telefon, tablet, kulaklık ve Bluetooth hoparlör gibi cihazlar, 2024'ün sonundan itibaren tek bir kabloyla şarj edilebilecek.

AB Komisyonu tarafından gündeme getirilen tek tip şarj cihazı önerisi Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda oylandı. Telefon ve tabletler için tek tip şarj cihazı önerisi 13'e karşı 602 oyla kabul edildi.

Yeni düzenleme, 2024 yılı sonbaharında yürürlüğe girecek. AB ülkelerindeki tüketiciler, bu tarihten itibaren tek tip bir USB-C kablosu aracılığıyla bütün telefon ve tabletlerini şarj edebilecek.

Parlamentoya göre, tüketicilerin birden fazla kablo taşımasını önleyen bu düzenleme, tek kablo ile birden fazla aletin şarj edilebilmesi nedeniyle elektronik malzeme israfını ve kirliliğini de önemli ölçüde önleyecek.

Birçok telefon üreticisi zaten USB - C kablosu kullanıyor, ancak Apple ürünleri için hala bu uygulama geçerli değil. Bu nedenle Apple'ın Avrupa Birliği kurallarına uyması için 2 yıllık bir geçiş süreci tanındı.

Yeni düzenleme ile 2024 sonbaharından itibaren Avrupa genelinde USB - C kablosu standart hale gelecek. 2026 baharından itibaren dizüstü bilgisayarlar da tek tip şarj aleti kapsamına alınacak.

'﻿Geç kalınmış uygulama'

Avrupa Parlamentosu raportörü Alex Agius Saliba, oylama sonrası yaptığı açıklamada, sonucun "tüketiciler ve çevre için harika bir gelişme" olduğunu söyledi.

Sabila, "10 yıl önce, cep telefonları için 30'dan fazla farklı şarj cihazı vardı. 2024 sonbaharından itibaren tek bir kabloya ihtiyaç duyulacak" dedi.

Hollandalı haber portalı Nu.nl'ye göre, öneri lehine oy kullanan parlamenterler, düzenleme nedeniyle "mutlu ve gururlu" olduklarını, ancak sorunun çözümünün bu kadar uzun sürmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyor.

Finlandiyalı parlamenter Iiro Kangas, "Gönüllü planlar işe yaramıyor. Öz düzenleme konusunda çok zaman kaybettik. Gelecekte daha hırslı ve verimli olmamız gerekiyor" dedi.

Hollandalı üye Kim van Sparrentak da, bu konuda geç kalındığını belirterek, Avrupa vatandaşlarının çıkarlarının, teknoloji şirketlerinin çıkarlarından önde geldiğini vurguladı.