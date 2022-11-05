Hollanda’da iklim aktivistleri kendilerini jetlere zincirledi

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Gazeteci

Bildirdiği yer Lahey

29 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da iklim aktivistleri, Schipol Havalimanı’nda özel uçakların bulunduğu bölüme girerek kendilerini jetlere zincirledi.

Uçakların altına yatan ve bisikletle apronda dolaşan aktivistler, hava trafiğini bir süre engelledi.

Öğle saatlerinde Amsterdam'daki Schipol Havalimanı’na gelen Extinction Rebellion ve Greenpeace Hollanda üyesi yaklaşık 500 eylemci, özel jetlerin bulunduğu bölümdeki çitleri aşarak içeriye girdi.

İklim aktivistleri, uçuş trafiğini engellemek için jetlerin altına oturdu. Bazı eylemciler de kendilerini uçaklara zincirledi.

Hava trafiğini mümkün olduğunca uzun süre engellemeyi planlayan eylemciler, uçakların park ettiği bölgede bisikletle dolaştı.

Eylemciler, aynı bölümde bulunan bir askeri uçağın kalkmasını da engelledi.

Havalimanlarının güvenliğinden sorumlu kraliyet özel birlikleri (Marechaussee) ve polis, eylemcilere müdahale etti. Çok sayıda iklim aktivistinin gözaltına alındığı belirtildi.

Marechaussee sözcüsü, havalimanında şiddet içeren bir atmosfer olmadığını bildirdi:

“Gösteri şimdiye kadar barışçıl geçti. Ama artık müdahale etmemiz gerekiyor.”

İklim aktivistleri ve çevre sakinleri, Schipol Havalimanı’ndaki uçuşların yarı yarıya azaltılmasını istiyor.

Bu amaçla çok sayıda gösterici de, sabah saatlerinde Schipol Havalimanı önünde toplandı. Göstericiler, havalimanında yeni inşa edikecek terminalin şantiyesine yürüdü ve çalışmaları protesto etti.

Gösteri öncesi “yıkıcı bir eylem” hazırlığında olduklarını açıklayan Greenpeace örgütü üyeleri, özel jetlerin bulunduğu doğu bölümüne yöneldi.

Greenpeace, özel jetlerin, çevreyi en çok kirleten uçaklar olması nedeniyle aktivistler tarafından hedef alındığını bildirdi.