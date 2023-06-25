Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız atandı, deprem bölgesinde 3 ilin valisi değişti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın İçişleri Bakan Yardımcısı olmasıyla boşalan göreve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız getirildi.
İçişleri Bakanlığına eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep Valisi Davut Gül atanmıştı. Gaziantep'in yeni valisi Kemal Çeber oldu.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman'ın valileri de değişti.
Mustafa Masatlı, Hatay Valiliği'ne, Osman Varol da Adıyaman Valiliği'ne atandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na Prof. Dr. Haluk Görgün’ün atanmasının ardından Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker kurumda yeni başkan yardımcıları olarak atandı.
Erol Ayyıldız kimdir?
Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğdu.
Erol Ayyıldız, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Ayyıldız, evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babası.
2016–2020 yılları arasında İzmir Valisi olarak görev yapan Ayyıldız, daha sonra Eskişehir Valiliği görevine atanmıştı.