Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız atandı, deprem bölgesinde 3 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

İçişleri Bakanlığına eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep Valisi Davut Gül atanmıştı. Gaziantep'in yeni valisi Kemal Çeber oldu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman'ın valileri de değişti.