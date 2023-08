Taylor Swift'in 1989 albümü: 'Bir pop müzik başyapıtının dönüşü'

İsveçli pop müzik yapımcısı Max Martin’le çalıştı. I Knew You Were Trouble ve We Are Never Ever Getting Back Together gibi şarkılarındaki geleneksel gitar sesini, elektronik dans müziğinden dubstep’e kadar çeşitli yeni türlerle değiştirdi.