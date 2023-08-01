ABD’de küçük bir uçağın denize düşme anı plajdakilerce kaydedildi
ABD’de küçük bir uçağın denize düşme anı plajdakilerce kaydedildi
ABD’nin New Hampshire eyaletinde bir uçağın burun üstü denize çakıldığı anlar, sahildekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Pilot cankurtaranlar tarafından, yara almadan kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Videoda uçağın denize acil iniş yapmaya çalıştığı görülüyor.
Görgü tanıkları, Piper PA-18 tipi uçağın düşmeden önce arkasında bir pankart uçurduğunu, daha sonra pankartı bırakarak acil inişe başladığını aktarıyor.