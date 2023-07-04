Akşener, İYİ Parti’nin yeni yönetimini belirledi: Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı oldu

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



4 Temmuz 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılan 3. Olağan Kurultayın ardından ilk kez topladığı yeni Genel İdare Kurulu’nda (GİK), partinin “vitrini” olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı’nı belirledi. Akşener, yaklaşık 1,5 yıl önce kendisine bağladığı teşkilat başkanlığına atama yaptı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’yu bu göreve getirdi.

Eski MHP Milletvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanlığı oldu. Akşener, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de yeni parti yönetimine aldı.

21 üyeli Başkanlık Divanı’ndaki en dikkat çeken görevlendirme, Akşener’in yaklaşık 1,5 yıl önce kendisine bağladığı Teşkilat Başkanlığı’na atama yapması oldu.

İYİ Parti’nin kurulmasından sonra Teşkilat Başkanlığı görevine Koray Aydın getirilmişti.

Akşener, 30 Mart 2022’de Başkanlık Divanı’ında yaptığı değişiklikle, Aydın’ı Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırmış, teşkilatı da kendisine bağlamıştı.

Kaynak, İYİ Parti

14 Mayıs seçimlerinden sonra ise Koray Aydın, İYİ Parti Meclis Grup Başkanı oldu.

Akşener, yeni Başkanlık Divanı’nda eski İstanbul İl Başkanı ve bu ilin milletvekili Buğra Kavuncu’yu teşkilatın başına getirdi.

Oktay Vural, Ayyüce Türkeş, İstanbul’dan milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen hukukçu Ece Güner, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, eski milletvekili Naci Cinisli ile Cem Özdemir, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyn, parti yönetimine giren yeni isimler oldu.

Ekonomi polilikaları başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay yerlerini koruyan isimler oldu.

Uğur Poyraz liste dışı, yeni genel sekreter Ayfer Yılmaz

Kaynak, İYİ Parti

Divan’daki sürpriz değişikliklerden birisi ise Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın liste dışı kalması oldu.

Akşener, Doğru Yol Partisi’nde birlikte siyaset yaptığı ve daha önceki Başkanlık Divanı’nda da görev alan eski Ekonomi Bakanı Ayfer Yılmaz’ı Genel Sekreterlik görevine getirdi.

Önceki yönetimde Siyasi İşler Başkanı olan Şenol Sunat, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ile Ümit Dikbayır yeni yönetimde yer bulamadı.

İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler ve görev alanları şöyle: