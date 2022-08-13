Venedik’te nüfus kritik eşiğin altına indi: “Kent bir eğlence parkına dönüşüyor”

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13 dakika önce

Övgü Pınar, Roma

Nüfusunun gittikçe azalması nedeniyle “müze kent” yakıştırması yapılan Venedik’te yaşayanların sayısı ilk kez 50 binin altına indi.

Venedik belediyesinin verilerine göre tarihi kent merkezinde yerleşik nüfus 10 Ağustos itibariyle 49 bin 997’ye geriledi.

1950’lerin başında 175 bin olan Venedik nüfusu, son yıllarda hızlı bir düşüş eğilimindeydi. 2002’de 64 bin olan yerleşik Venedikli sayısı 2012’de 58 bine gerilemişti.

Geçen Çarşamba günü nüfusun 50 binin altına indiği açıklanınca kentin turistler için bir eğlence parkı ya da bir açık hava müzesine dönüşme ihtimali ve çözüm talepleri yeniden gündeme geldi.

Venedik’in yalnızca turistlerin ve yatırımcıların faydalanabileceği bir kent haline gelmesini önlemek için çalışan aktivistler, nüfusun 50 binin altına inmesinin kritik bir eşiğin aşılması anlamına geldiğini söylüyor.

50 binlik nüfus basında, “şehir kavramının fizyolojik eşiği”, “psikolojik eşik” gibi ifadelerle tanımlanıyor.

2009’da kent nüfusu 60 binin altına inince Venedik için “cenaze töreni” düzenleyen Venessia.com derneği geçen ay yaptığı bir açıklamada 50 bin eşiğinin, kent yaşamının yok oluşu anlamına geldiğini belirtti.

Örgüt, “Bugün bu dram konusunda ulusal ve uluslararası çapta kamuoyunu duyarlı hale getirmek her Venediklinin görevidir” dedi.

Dernek üyeleri Cuma günü kentte bir basın toplantısı düzenleyerek çözüm talebinde bulundu.

“Haber bir felaket”

Corriere del Veneto gazetesi dün haberi baş sayfasından duyurdu ve şunları yazdı:

“1500’lerde gücünün zirvesindeyken Venedik’te 170 binden fazla kişi yaşıyordu, Napoli ve belki Paris’ten sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ya da üçüncü şehriydi. 1700’lerin sonunda, yine benzer sayılarla, Roma’dan daha fazla nüfusa sahipti, bugünse Roma’nın nüfusu Venedik’in 50 katı…

Tarihi kentte yaşayanların sayısının 50 binin altına düştüğü haberi bir felaket.”

Kentin demografik verileri, karşı tedbir geliştirilmezse nüfus azalmasının süreceğinin sinyallerini veriyor.

Bugün Venedik merkezinde yaşayanların yaklaşık yüzde 25’i 70 yaşın üzerinde, 9 yaş altı çocuklar ise nüfusun yüzde 5 kadarını oluşturuyor. Doğum sayıları, ölümleri ikame etmeye yetmiyor.

Kent sakinlerinin yüzde 54’ünü, yalnız yaşayan ve çoğunlukla yaş ortalaması yüksek kişiler oluşturuyor. Çift olarak yaşayanlar nüfusun yüzde 25’ine, 3 kişilik ailelerse yüzde 12,6’sına denk geliyor.

Ev fiyatları artıyor

Venedik’in yok olma tehlikesine dikkat çekmeye çalışan gruplar, nüfus kaybının yanı sıra bölgedeki hassas ekosisteme de zarar verdiği gerekçesiyle özellikle kitlesel turizme karşı çıkıyor.

Kentteki binaların gittikçe daha fazla oranda turistik konaklama amacıyla kullanılması ev fiyatlarını artırıyor.

Venedik’te satılan evlerin yarıdan fazlasının burada yaşamayan kişiler tarafından alındığını gösteren veriler mevcut.

Kent halkının burada barınma olanaklarının azalması ve kentte çalışanların dahi civardaki daha düşük fiyatlı yerleşim yerlerinde yaşamaya mecbur kalması, nüfus yaşlanmasına eklenince demografik düşüş kaçınılmaz hale geliyor.

Turistik kiralamalara limit

İtalya hükümeti Venedik’teki konutların turistlere kiralanmasına limit getirebilecek bir kararnameyi geçen ay parlamentodan geçirmişti. Venedik’e özel bu yasayla konut kategorisindeki evlerin yılda 120 günden fazla turistik amaçlı kiraya verilmesi önlenebilecek.

120 günden uzun süreli kiralanan evlerin konut kategorisinden çıkarılması ve farklı vergi sistemine tabi tutulması mümkün olacak.

Yasanın uygulama şekli yerel yönetim tarafından belirlenecek. Bu uygulamanın Venedik’in nüfus sorununu hafifletmeye yardımcı olması halinde ülkenin diğer turistik kentleri için de örnek teşkil edebileceği belirtiliyor.

Venessia.com sözcüsü Matteo Secchi ise İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, turizmden elde edilen gelire dikkat çekerek bugüne kadar hiçbir siyasi iktidarın “gidişatı tersine çevirmediğini” söyledi.