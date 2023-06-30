Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya sekiz yıl seçimlere girme yasağı

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Brezilya'da Yüksek Seçim Kurulu, eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun seçimlere girmesine 8 yıllık yasak getirdi.

Bolsonaro geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, makamını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuştu

Bolsonaro, seçimde kullanılan elektronik sandıkların bilgisayar korsanlarına ve sahteciliğe açık olduğunu iddia ederek, Brezilya demokrasisinin altını oymakla suçlanmıştı.

Bolsonaro'nun avukatlarının kararı temyiz etmesi bekleniyor. Avukatlar, eski cumhurbaşkanının sözlerinin seçim sonuçlarına herhangi bir etkisi olmadığını savunuyor.

Karar temyizde de kabul edilirse, Bolsonaro 2026'daki seçimlere giremeyecek ve en erken 2030'daki seçimlerde yarışabilecek.

Bolsonaro 2024 ve 2028'deki yerel seçimlerde de aday olamayacak.

Bolsonaro hakkındaki dava, hala cumhurbaşkanı olduğu 2022'de yaptığı bir konuşmaya odaklanıyor.

Bolsonaro 18 Temmuz'a başkent Brasilia'daki konutuna yabancı diplomatları çağırmış ve Brezilya'da kullanılan elektronik sandıkların bilgisayar korsanlarının tehdidine ve geniş kapsamlı sahteciliğe açık olduğunu savunmuştu.

Bolsonaro sadece Brezilya'daki seçim sistemini anlattığını ve seçim sistemine saldırmadığını savundu.

Ancak konuşma, ülkede kutuplaşmaya yol açan seçim kampanyasında, ezeli rakibi solcu Luiz Inacio Lula da Silva ile yarışırken yapıldı.

Başa baş geçen seçim 30 Ekim'de ikinci tura kalmış ve Lula da Silva çok az bir farkla kazanmıştı.

Bolsonaro daha sonra seçim yenilgisini kabul etti ve Lula cumhurbaşkanlığı yeminini etmeden önce Florida'ya gitti.