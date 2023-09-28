Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü 71 gün sonra teslim oldu

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları ve bisiklet toplulukları, zanlının teslim olmasının ardından bir kez daha bir araya geldi.

28 Eylül 2023, 16:32 +03 Güncelleme 59 dakika önce

İstanbul’un Bostancı ilçesinde 18 Temmuz'da 51 yaşındaki bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, olaydan 71 gün sonra teslim oldu.

Anadolu Adliyesi'ne gelen ve 17 suç kaydı olduğu belirlenen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları ve bisiklet sporcuları, olaydan bu yana eylem ve anmalar düzenleyerek suçlunun yakalanmasını talep ediyordu.

Ünlü'nün tutuklanmasının ardından bisiklet sürücüleri farkındalık sürüşü için akşam saatlerinde Bostancı Salih Yolu'nda toplandı.

Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün gazetecilere yaptığı açıklamada, "71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık. Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler" dedi.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün: Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum

Doğanay Güzelgün, 18 Temmuz’da sabah saatlerinde Kadıköy-Bostancı sahil yolunda diğer bisikletçilerle birlikte sürüşteydi.

Polis kontrolünden kaçtığı belirtilen bir otomobil Güzelgün’e çarptı. Sürücü yayan şekilde kaçtı. 51 yaşındaki Güzelgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyen M. C. Ç. teslim oldu.

Ancak bisikletçinin arkadaşları, gözaltına alınan kişi ile aracı kullanan ismin aynı kişiler olmadığını söyledi.

M. C. Ç. de kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından ifadesini değiştirdi.