Mo Farah: İngiltere'de polis soruşturma başlattı

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43 dakika önce

İngiltere polisi, Olimpiyat şampiyonu atlet Mo Farah'ın çocukken kaçırılarak Londra'ya getirilmesi ve burada hizmetçi olarak çalıştırılmasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Sporcunun BBC'de yayımlanan bir belgeselde, 9 yaşındayken Somali'den kaçırılıp yasa dışı olarak İngiltere'ye getirilmesiyle, hizmetçi ve çocuk bakıcısı olarak çalışmaya zorlanmasıyla ilgili açıklamalarının değerlendirileceği belirtildi.

İngiltere'yi temsil ettiği olimpiyatlarda dört altın madalya alan 39 yaşındaki atlet, daha önce Somali'den ailesiyle birlikte mülteci olarak geldiklerini söylemişti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Mo Farah ile ilgili çıkan haberlerin göz önüne alındığı, uzman memurların soruşturma başlattığı ve mevcut bilgilerin değerlendirildiği ifade edildi.

Belgeselde ortaya çıktı

Çarşamba günü gösterilen "The Real Mo Farah" adlı belgeselde Olimpiyat şampiyonu atlet, 2000 yılında İngiliz vatandaşlığını, onu kaçıranların kendisine verdiği isim olan Mohamed Farah adıyla aldığını açıkladı.

Gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu ve Somali'den 1991'de bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da doğduğunu söyledi. Babası o dört yaşındayken ölmüş, o kaçırıldıktan sonra ailesi Somaliland'de yaşamaya devam etmişti.

Sporcu, bu nedenle vatandaşlığını kaybetmekten endişe duyduğunu dile getirdi.