BDDK, kredi kullanımını sıkılaştıracak yeni bir karar açıkladı

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22 Ekim 2022, 11:20 +03 Güncelleme 55 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bilançosunda yabancı para bulunan ya da nakit pozisyonu artıda olan şirketlere kullandırılacak kredilerde sıkılaşmayı artırdı.

Buna göre kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirildi.

Daha önce “nakit pozisyonu, aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellendi.

Haziran 2022’de 15 milyon TL üzeri dövizi olan ve döviz nakdi varlıkları, bilançosunun (aktif ya da net satış) yüzde 10’unu aşan firmaların TL kredi kullanamayacağı kuralı getirilmişti. Yeni düzenlemeyle bu eşik değerler 10 milyon TL ve yüzde 5 olarak güncellendi.

Böylelikle, kredi kullanabilecek işletmeler için kapsam daha da daraltıldı.

Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak.

Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.

BDDK’nın kredi piyasasını sıkılaştıracak bu yeni makroihtiyati önleminin Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

TCMB, hafta içinde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirmişti.