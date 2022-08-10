İngiltere'de hayat pahalılığı: 'Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum'

Kaynak, Getty Images

14 dakika önce

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hayat pahalılığı nedeniyle bazı kişiler öğün atlıyor ya da ailelerini beslemek için kendileri aç kalıyor.

Derby'de yaşayan Tasha, birlikte yaşadığı partneriyle tam zamanlı işlerde çalışmalarına rağmen iki yaşındaki kızlarına bakmakta zorlandıklarını söylüyor.

BBC Radyosu'na konuşan Tasha, işten eve genelde geç döndüğünü ve evde yiyecek fazla bir şey olmadığını söyledi. Var olanla da kızını beslediğini belirten Tasha, "O hala çok küçük ve beslenmeye ihtiyacı var" dedi.

"Kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ancak aynı zamanda başarısız olduğumu hissediyorum" diyen Tasha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşe dönmemin tek sebebi aileme destek olmaktı. Ancak çalışmamın herhangi bir fark yarattığını sanmıyorum."

İngiltere'de gıda fiyatları 40 yıldır görülmemiş hızla artmaya devam ediyor.

Evsizliği azaltmak için çalışan yardım kuruluşu Centrepoint'un son araştırmasına katılan 16-25 yaş arası 2 bin kişiden 177'si, sık sık başka birini beslemek için kendilerinin yemeksiz kaldığını söyledi.

Kaynak, TASHA Fotoğraf altı yazısı, Tasha, tam zamanlı bir işte çalışmasına rağmen iki yaşındaki kızı yemek yiyebilsin diye kimi zaman kendi yemek yemiyor.

West Yorkshire'dan 22 yaşındaki Zahraa, üç tam gün boyunca hiçbir şey yemediği günlerdeki hislerini şöyle anlatıyor:

"Hala iki gece boyunca, gecenin ortasında uyanıp yatakta ağladığımı unutamıyorum".

Araştırmaya katılanlardan 265'i, son 12 ayda sık sık yatağa aç girdiğini, 207'si sık sık yemek yardımlarına mecbur kaldığını aktardı.

Zahraa, helal ve vejetaryen beslendiği için kendisine uygun yemek yardımı bulmakta da zorlandığını söylüyor.

Kaynak, JAYDE Fotoğraf altı yazısı, Jayde

Londra'da yaşayan Jayde'ye, üç ve yedi yaşındaki çocuklarına bakması için destek olansa, mahalle kilisesi dahil yaşadığı bölgedeki toplumsal yardımlar.

Jayde, "Eğer çocuklarım olmasaydı muhtmelen aç kalmaya devam ederdim, doğalgaz ya da elektriğim olmadan yaşardım" diyor, yardımları alma sebebinin çocukları olduğunu ekleyerek.

Centrepoint'un araştırmasına katılanlardan 333'ü yiyecek için aile ya da arkadaşlarına muhtaç olduğunu söyledi.

Jayde ve arkadaşı Ruth, muhtaç kişilere yardım için çalışan yardım kurulu-şu City Welfare'e destek oluyor.

Ruth insanların evlerine giderek tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu öğrendiklerini, sonra da zorunlu ihtiyaçlarını kapılarına teslim ettiklerini söylüyor:

"Bazılarının evinde mobilya, bazılarında yiyecek hiçbir şeyler yok".

Jayde şu an üç işte birden çalışıyor ve kazancıyla başkalarına yardım etmeye çalışıyor.

'Sürdürülebilir değil'

Centrepoints'tan uzman diyetisyen Heather Paterson ise "Düzenli ve dengeli beslenmemenin uzun vadede tüm bedene ciddi sonuçları olur" diyor ve ekliyor: