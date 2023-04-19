Harry Potter'daki Quidditch, bilgisayar oyunu oluyor

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Yazan, Emma Saunders

Unvan, BBC Muhabiri

19 Nisan 2023, 06:01 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Harry Potter romanına dayanan Hogwarts Legacy'nin beklentileri kat kat aşan başarısı ardından, meraklıları şimdi sihirbazlar arası bir spor olan Quidditch'in oyun versiyonunu bekliyor.

Warner Bros'un (WB) bilgisayar oyunları geliştiren şirketi Unbroken Studios, Harry Potter: Quidditch Champions (Quidditch Şampiyonları) oyununun piyasaya sürüleceği tarihi henüz açıklamadı.

Ama yıllardır geliştirilmekte olduğu bilinen oyunun deneme sürümünün yakında çıkacağı paylaşıldı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada çok az detay var ve henüz oyunun hangi konsollarda oynanacağı dahi bilinmiyor.

Fakat tıpkı Hogwarts Legacy gibi, oyuncular kendi karakterlerini yaratıp detaylandırabilecek ve internet üzerinden oynayabilecek.

Quidditch Champions hakkındaki soru-cevap metnine göre, oyun WB'nin Harry Potter dünyasından esinlenen oyunlar için yarattığı marka olan Portkey Games altında yayınlanacak.

Harry Potter serisinde Portkey, insanların dokunmak suretiyle başka bir yere geçebilmesini sağlayan bir araçtı.

Bu isim şimdi WB'nin "JK Rowling'in orijinal Harry Potter hikayesinden esinlenen" bütün oyunlarını kapsıyor.

Yine WB tarafından hazırlanan Harry Potter dünyası esinli Hogwarts Legacy, Şubat ayında piyasaya sürüldüğünde hararetli tartışmalar yaratmıştı.

Oyun bir çok Harry Potter meraklısı tarafından sevinçle karşılanırken, bir kısım da Rowling'in trans bireyler ve hakları konusunda kamuoyuna yansıyan görüşleri nedeniyle boykot çağrısı yaptı.