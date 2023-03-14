Meta, 10 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

28 dakika önce

Facebook, Instagram ve WhatsApp’in çatı şirketi Meta, 10 bin kişiyi işten çıkaracaklarını ve başvuruya açılan 5 bin pozisyonun kapanacağını açıkladı.

Zuckerberg ayrıca yeni yapılandırma ve işten çıkarma duyurularının teknoloji grupları için Nisan sonu, iş dünyası grupları için Mayıs sonu yapılacağını ifade etti. Bazı ekipler için bunun yıl sonunu bulabileceğini ve yurt dışı ekipleri için takvimin farklı olacağını da bildirdi.