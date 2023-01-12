Michelle Yeoh: Altın Küre kazanan oyuncu Oscar'ı da alabilir mi?

34 dakika önce

Kelly Ng | BBC News

Kaynak, Reuters

Michelle Yeoh'nun Altın Küre'de aldığı en iyi kadın oyuncu ödülü, Malezyalı yıldız için Oscar'ın da yakın olabileceği umudunu doğurdu.

Yeoh, bilimkurgu komedisi Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki başrolüyle ödüle layık görüldü.

"Bugün burada olmak inanılmaz bir yolculuk ve inanılmaz bir mücadele oldu" diyen Yeoh, ödülünü Hollywood'daki diğer azınlık aktörlerine adadı.

Asya kökenli Amerikalıların yanı sıra Asya ülkelerinde yaşayanlar da Yeoh'nun ödülünü kutluyor.

Gösteri dünyasındaki kariyeri 1980'lerde Hong Kong'da başlayan Yeoh, kabul konuşmasında Hollywood'daki ilk yıllarını anlattı.

"Hollywood'a ilk geldiğim zamanı hatırlıyorum. Hayallerim gerçek olmuştu, ama geldiğimde bana 'Sen azınlıksın' dediler."

Yeoh ödül için de şu ifadeleri kullandı:

"Bu aynı zamanda üzerinde yükseldiğim tüm omuzlar, benden önce gelen ve bana benzeyen herkes ve bu yolculuğa benimle birlikte devam edecek olan herkes için."

Ödülün ardından yıldıza internette tebrik mesajları yağdı. Pek çok kişi Yeoh'nun bu ödülü hak ettiğini vurguladı ve en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alma şansını artıracağı yönünde umutlarını dile getirdi.

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil bunun "ülke için büyük bir onur" olduğunu söylerken, Hong Kong Kültür Bakanı Kevin Yeung da Yeoh'nun "olağanüstü oyunculuğunu" övdü.

Yeung, "Hong Konglu oyuncuların küresel film sektöründe parlamaya devam etmeleri bize gerçekten güç veriyor" dedi.

Malezyalı yorumcu Faizal Hamssin Twitter'da "Sırada: Oscarlar!" diye yazdı.

Pek çok filmde rol aldı

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60 yaşındaki oyuncu, çamaşırhanesini ayakta tutmaya çalışan Evelyn Wang adlı Çinli göçmen kadın karakterini canlandırıyor.

Yeoh, müzikal ya da komedi alanında en iyi kadın oyuncu kategorisinde listeye giren Lesley Manville, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy ve Emma Thompson'ı geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Yeoh, 2020'de The Farewell (Elveda) filmiyle ödülü kazanan Awkwafina'dan sonra bu ödülü alan ikinci Asyalı oyuncu oldu.

Yeoh, özellikle Jackie Chan'in de oynadığı Hong Kong aksiyon filmlerindeki rolleriyle tanındı.

Batılı izleyiciler onu Hollywood'daki ilk filmi olan James Bond filmi Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) ve Oscar ödüllü Crouching Tiger, Hidden Dragon'daki (Kaplan ve Ejderha) rolleriyle tanıdı.

Yakın zamanda ise gişe rekorları kıran Crazy Rich Asians ve Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmlerinde rol aldı.

Oscar'ı alması halinde Yeoh ödülü kazanan ilk Asyalı aktris olacak. 95. Oscar Ödülleri için adaylar Ocak ayı sonunda açıklanacak, ödül töreni ise Mart'ta yapılacak.

Geçmişte Oscar kazanan Asyalılar arasında 2019'da Parazit ile en iyi yönetmen ve en iyi özgün senaryo ödülünü alan Bong Joon-Ho da yer alıyor.