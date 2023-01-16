İtalya’nın en çok aranan mafya lideri 'Babaların babası' Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından yakalandı.

Sicilya adası merkezli Cosa Nostra’nın ‘’Babaların babası’’ olarak anılan lideri Matteo Messina Denaro, adanın başkenti Palermo’da bir özel klinikte ele geçirildi.

Mafya lideri, onlarca kişiyi öldürmek ya da cinayet emrini vermekten ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Bu cinayetler arasında, bir mafya itirafçısının oğlunun öldürülerek asitle yok edilmesi ve mafyayla mücadele savcıları Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino’ya 1992’de düzenlenen suikastlar da yer alıyordu.