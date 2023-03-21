Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa: Macron hükümeti güven oylamasını az farkla kazandı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meclis'te muhalefet "sokakta görüşürüz" pankartları açtı

bir saat önce

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın hükümeti, sert protestolara neden olan tartışmalı emeklilik yasasına karşı muhalefetin meclise getirdiği güven oylamasını az bir farkla kazandı.

Hükümete güvensizlik oyu 278’de kaldı. Eğer 9 oy daha verilseydi yeni bir hükümet için süreç başlayacak ya da ülke seçime gidecekti.

İlk güven oylaması ardından aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in partisinin ikinci oylama girişimi de başarılı olmadı.

Bu sonuçla ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa önünde engel kalmadı.

Sol partilerin girişimi ile yapılan ilk güven oylamasının başarısız olması sonrası, bu partilerin vekilleri “sokakta görüşürüz” pankartları kaldırdı.

Hükümet, emeklilik yaşını 2 yıl yükseltmeyi öngören tartışmalı yasayı geçirebilmek için, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Meclis’i de devre dışı bırakmıştı.

Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Paris'te en az 101 kişi gözaltına alındı.

Solcu La France Insoumise (LFI) (Boyun Eğmeyen Fransa) Partisi'nin lideri Mathilde Panot güven oylaması sonrası yaptığı açıklamada, “Bitmiş bir şey yok. Bu yasa geri çekilene dek her şeyi yapacağız” dedi.

Meclis’in güven oylaması gündemiyle toplandığı sıralarda da protestolar devam ediyordu.

AFP haber ajansına konuşan Paris’teki protestoculardan Shola isimli bir öğrenci, “insanlar bunun bizi ilgilendirmediğini söylüyor ama ediyor. Büyüklerimizin daha fazla çalışmak zorunda kalacak olması işlerin daha kötüye gideceğinin göstergesi” dedi.

Marie isimli bir başka öğrenci de hükümetin kendilerini umursamadığını savundu.

Meclis’teki hararetli oturumda, hükümete yasayı referanduma götürme çağrısı da yapıldı.

Grevler ve protestolar sonrası hükümet geri adım atmamış Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının yükseltilmesi için “Tartışmaya açık değil” demişti.

Hükümet tasarıyı nasıl savunuyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yasa, tasarı aşamasında büyük sokak olaylarına ve grevlere neden oldu

Emeklilik yasasında yapılmak istenen düzenlemenin en fazla tartışma yaratan kısmı emeklilik yaşı.

Fransa hükümeti, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.

Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı.

Ocak ayında ülke çapında yapılan protesto gösterileri ve grevlere milyonlarca kişi katılmıştı.

Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke.

Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.

Çalışma Bakanlığı tahminlerine göre, emeklilik ödeme süresinin uzatılması ve emeklilik yaşının 64’e çekilmesi, yıllık emeklilik sistemine 17,7 milyar euroluk katkı sağlayacak. Şu an açık veren sistemde böylelikle gelir ve giderler 2027 yılında dengelenmiş olacak.

Macron, geçen yıl seçim kampanyası sırasında emeklilik yaşını 65’e çıkaracağını açıklamış ancak hükümet bunu tepkiler sonrası 64’e düşürmüştü.