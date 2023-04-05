Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; biz üzerimize düşeni yaptık

Kaynak, CHP/ İnce

6 Nisan 2023, 01:46 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi öncesinde ona bir teklif götürüldüğünü, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi. İnce ise bu açıklamaya, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" sözleriyle yanıt verdi.

Habertürk TV'de Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini belirleme çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. Eğitimden sağlığa, teknolojiden milli eğitime hayatın her alanıyla ilgili 2 bine yakın madde başlığını açıkladık. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? Açıklamadı. Kamuoyu neden onları tartışmıyor, neden onları eleştirmiyor? İlk 1 haftada ne yapacağız, ilk 1 ayda ne yapacağız hepsi yazılı. 6 liderin ortaklaştığı bir metin.”

Vatandaşlarımız AB’ye vizesiz girecek

6 lideri bir araya getirenin demokrasi özlemi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek" diye konuştu:

“AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.”

Kılıçdaroğlu, "Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek. Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum" dedi ve ekledi:

“Çiftçinin, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.”

‘HDP’ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok’

Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili sorulara da yanıt verdi, “HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık” dedi.

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava konusunda da bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ben partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teröre bulaşmışsa gereğini yaparız. Bugüne kadar pek çok parti kapandı. Ne oldu?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Çıkar ağzındaki baklayı, 'affedersiniz' diyerek söyle, söyle de rahatla

Seccade tartışmasıyla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, "Eski Adalet Bakanı iftar yemeği verdi. Lokantanın iç bölümüne geçildi. Orada fotoğraflar çekildi. Biz yerde bir seccade olduğunu fark etmedik. İsmail Bey de fark etmedi. Olsa o da uyarırdı. Kimse etmedi. Dedim, doğru, bir yanlışımız var, fark edilmesi lazımdı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu televizyon programının ardından Twitter'dan bu konuda bir açıklama daha yaptı, "Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, 'affedersiniz' diyerek söyle. Söyle de rahatla" dedi.

Erdoğan 2014 yılında Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı iken katıldığı bir televizyon programında, "Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" demişti, bu sözleri tartışma yaratmıştı.

Erdoğan 2011 yılında katıldığı bir televizyon programında ise, “Bizim için de neler yazdılar! Ne Yahudiliğimiz ne Ermeniliğimiz ne afedersiniz Rumluğumuz kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan seccade tartışmasıyla ilgili ise Kılıçdaroğlu'na son olarak "Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede gözü olmaz" sözleriyle yüklenmişti.

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.