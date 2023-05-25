Amsterdam’ın merkezinde esrar içmek yasaklandı: Cezası 100 euro

16 dakika önce

Yusuf Özkan | Lahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kent merkezindeki direklere uyarı yazıları asıldı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, kent merkezindeki sokaklarda esrar kullanımı yasaklandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasak kararına uymayanlara 100 euro para cezası verilecek.

Kamusal alanda esrar kullanma yasağı, turistlerin en fazla uğradığı Red Light District, Dam Meydanı, Damrak ve Nieuwmarkt’ta uygulanacak.

Esrar kullananlar polis ya da belediye görevlisi tarafından bir kez uyarılacak, uyarıya rağmen içmeye devam edenlere 100 euro para cezası verilecek.

Sokakta esrar yasağı, sadece turistler için değil, bu bölgelerde ikamet eden kişileri de kapsayacak.

Kent merkezindeki esrar satışı yapılan kafelerin (Coffeeshop) teraslarında oturanlar ise, yasaktan etkilenmeyecek.

Amsterdam Belediyesi tarafından, yasağın uygulanacağı bölgelere Hollandaca ve İngilizce uyarı tabelaları asıldı.

Düzenlenenin amacı, özellikle kamusal alanlarda uyuşturucu kullanan turistlerden kaynaklanan rahatsızlıkları mümkün olduğunca azaltmak.

Amsterdam Belediyesi, rahatsızlığın önüne geçilememesi durumunda, bölgedeki esrar kafelerinin terasları için de yasak getirilmesi olasılığının inceleneceğini bildirdi.

Kamusal alanda esrar yasağı, Red Light District'teki (Kırmızı Fener Mahallesi) turistlerin yarattığı rahatsızlıkları önlemek amacıyla hayata geçirilen “Uzak dur!” kampanyasının bir parçası.

Belediyeye göre yoğun turist akını, suç ve güvensizliğe neden olan uyuşturucu satıcılarını da bölgeye çekiyor. Bu da, semt sakinleri için huzursuzluğa neden oluyor.

Bu bölgelerde, uzun süredir sokakta alkol kullanımına da izin verilmiyor.

“Uzak dur!” kampanyası kapsamında Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki dükkan, kafeterya ve dükkanlarda alkol satışına kısıtlama getirildi.