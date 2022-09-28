İ﻿ran Devrim Muhafızları'ndan Irak'ın kuzeyine bombardıman: En az dokuz kişi öldü

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İran Devrim Muhafızları, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarını insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barazancı, saldırılarda dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Operasyonun ardından Tahran’dan yapılan açıklamada “Irak’tan İran’ı karıştırmaya çalışan teröristlerin hedef alındığı” ifade edildi.

Iraklı Kürt yetkililer, Süleymaniye ve Erbil yakınlarındaki en az 10 üsse yönelik saldırı düzenlendiğini; biri hamile bir kadın olan iki sivilin hayatını kaybettiğini; bir köydeki 12 kişinin de yaralandığını söylüyor.

Bu, Devrim Muhafızları’nın 24 Eylül’den bu yana Irak’ın kuzeyine yönelik yaptığını açıkladığı üçüncü bombardıman oldu.

IKBY medyası ise bombardımanın dört gündür neredeyse aralıksız sürdüğünü yazıyor.

İran’ın Tasnim haber ajansı “Komala, İran Kürdistan Demokratik Partisi (PDKI) ve Kürdistan Özgürlük Partisi’nin (PAK) hedef alındığını” yazdı. Bu partiler İran’da yasaklı ve ayrılıkçı oldukları gerekçesiyle İran tarafından “terörist gruplar” olarak kabul ediliyor.

Erbil’in doğusunda, IKBY topraklarında bazı üsleri olan KDPI, saldırıların ardından iki üyesinin hayatını kaybettiğini; birçok peşmergenin de ağır yaralı olduğunu duyurdu.

İran’da bir dönem Tahran yönetimine karşı gerilla savaşı başlatan ancak yıllar önce silahlı mücadeleye son verdiğini açıklayan, sol görüşleri ve ülkedeki Kürtlerin haklarını savunan muhalif Komala Partisi’nden üst düzey bir yönetici, Reuters haber ajansına, “Kuzey Irak’taki ofislerinin vurulduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu” söyledi.

Binaların da zarar gördüğünü belirten siyasetçi, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili detay vermedi.

IKBY’deki en büyük iki Kürt partisinden biri olan Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) bombardımanı kınadığını açıkladı. KYB, zaman zaman İran’a yakın olmakla da eleştiriliyor.

Devlet haber ajansı IRNA’nın haberine göre Devrim Muhafızları, operasyonlarına devam edeceğini açıkladı:

“Bu operasyon, tehdit tamamen ortadan kaldırılana; terörist grupların merkezleri yok edilene ve Kürdistan bölgesindeki yetkililer zorunluluklarını ve sorumluluklarını üstlenene kadar devam edecek.”

İran’ın kuzeydoğusundaki Kürt nüfusun yoğun olduğu Sakkız şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Mahsa Amini, kıyafet kanununa uygun giyinmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve 16 Eylül’de gözaltında ölmüştü.

Bunun ardından ülkenin bazı yerlerinde kadınlar sokaklara döküldü; ardından protestolar daha geniş çaplı şekilde çok sayıda şehre yayıldı.

İran Devrim Muhafızları, “Iraklı Kürt yetkilileri uyardıkları halde terörist grupların sınır bölgelerine saldırdığını ve İran’ın kuzeybatısındaki eylemleri kışkırttığını” savunuyor.

Bu sebeple son dönemde, yaklaşık 10 milyon Kürt nüfusun yaşadığı ülkenin kuzeybatısında, yani Irak’ın kuzeyiyle komşu olan bölgelerde düzenlenen protestolardan sorumlu tuttuğu bu gruplara yönelik operasyonlar başlattı.

İran ve Irak’ın Kürtlerin yoğun yaşadığı komşu bölgelerindeki topluluklar yakın akrabalık ilişkilerine sahip.