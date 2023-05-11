İngiltere Merkez Bankası üst üste 12. kez faiz artırdı

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Üst üste 12. kez yapılan artışla faizde yükseliş seyri Mayıs ayında da devam etmiş ve Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.