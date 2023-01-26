İsrail Ordusu'nun Cenin'deki saldırısında 9 Filistinli öldü

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21 dakika önce

Filistinli yetkililer, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail Ordusu'nun düzenlediği saldırı sonucu aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu dokuz Filistinli'nin öldüğünü açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Cenin'deki durumun "kritik" olduğu uyarısında bulunurken, çok sayıda yaralı da bulunduğunu ve ambulansların yaralılara ulaşamadığını belirtti.

Bakan ayrıca, bir hastanedeki çocuk hastalıkları kliniğinin İsrail'in attığı biber gazından etkilendiğini belirtti.

İsrail Ordusu, saldırıyla ilgili pek ayrıntı vermezken, İsrail medyası ordunun "Filistinli militanların planladığı büyük bir saldırıyı önlemek için harekete geçiğini" savundu.

Hamas ve İslami Cihat örgütleri, İsrail Ordusu'nun birçok kez baskın yaptığı Cenin'de İsrail birlikleriyle çatıştığını açıkladı.

İsrail Ordusu, Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürürken, bölgedeki gerilim son gülerde artmıştı.

Batı Şeria'daki İsrail baskınları sonucu yıl başından bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu en az 29 kişiöldü.