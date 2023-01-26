Akşener, en yakın kurmayı Cihan Paçacı ile neden yollarını ayırdı?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



45 dakika önce

Kaynak, DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda görevinden istifa etti.

Paçacı, Habertürk Yazarı Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sokakta itiraz olduğunu savunarak, "Kemal bey adaylıkta diretirse, İYİ Parti kendi adayını çıkarır" demişti.

Altılı Masa’nın, cumhurbaşkanı adayının kim olacağının konuşulduğu 11. Toplantısına evsahipliği yapan İYİ Parti, istifa ile sarsıldı.

Genel başkan yardımcılığı görevine denk gelen, Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görev yapan, Akşener’in en yakın kurmaylarından Cihan Paçacı görevinden istifa etti.

Akşener’in, Doğru Yol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'yi kurduktan sonra da yönetime aldığı, “abi” diye hitap ettiği Paçacı ile tam da toplantının yapılacağı gün yayınlanan röportajdaki ifadeleri nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Altılı Masa toplantısının sürdüğü saatlerde, Akşener, rahatsızlığını Paçacı’ya iletti ve gereğini yapmasını istedi.

'Masanın iradesine müdahale'

Akşener’in, Paçacı’nın, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin sözlerini “Altılı Masa’nın iradesine müdahale” olarak gördüğünü ve bu nedenle de hemen müdahale ettiğini belirtiyorlar.

Ancak asıl rahatsızlık konusunun “mezhep vurgusundan” kaynaklandığı ifade ediliyor. Alçı, yazısında, “Paçacı, üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargılara işaret ediyor burada ama ben Nagehan Alçı olarak bu ön yargılarla mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener, geçen yıl da, CHP Lideri’nin kimliğine ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral hakkında disiplin süreci başlatmıştı. Oral, Kılıçdaroğlu ile görüşerek özür dilemişti.

Bir başka rahatsızlık nedeni olarak ise Paçacı’nın çok yakın kurmayı olması nedeniyle, bu açıklamayı Akşener’in bilgisi dahilinde yaptığı yönündeki yorumlar gösteriliyor. Parti kaynakları, Akşener’in Paçacı’nın böyle bir röportaj verdiğinden, yazıyı gördüğünde haberder olduğunu ifade ediyorlar.

İstifa etti, Akşener toplantıda liderlere bilgi verdi

Paçacı kısa süre sonra da istifa kararını kamuoyuna duyurdu:

“Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Altılı Masa toplantısı öncesinde toplantıya gelen liderleri karşılayan ekipte yer alan Paçacı, istifa kararının ardından, genel merkezden ayrıldı. Akşener, Paçacı’nın istifasıyla ilgili toplantıda liderlere bilgi verdi.

Zorlu: Maksadının dışına çıkarıldı

Paçacı’nın istifasıyla ilgili akşam saatlerinde Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zorlu, şu görüşleri dile getirdi: