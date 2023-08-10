Hawaii'nin Maui adasındaki yangınlarda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi

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10 Ağustos 2023, 03:03 +03 Güncelleme 2 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından olan Maui’de devam eden yangınlarda ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yerleşim yerlerine ulaşan yangın burada büyük yıkıma yol açtı.

Pasifik Okyanusu’ndaki kasırganın neden olduğu rüzgarlarla yangın şiddetini artırırken bölgede binlerce kişiye elektrik ve cep telefonu hizmeti de sağlanamıyor.

Tahribatın büyük kısmı Maui adasındaki Lahaina kasabasında meydana geldi.

Dünyanın ünlü turizm bölgelerinden olan Maui'nin yerel yönetimi, şu ana kadar 36 cesede ulaşıldığını duyurdu.

Bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda yapının ya tamamen ya da ciddi hasar gördüğü görülüyor.

12 bin kişinin yaşadığı bölgede, sahildeki tekne ve botların tamamının yandığı bildiriliyor.

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Hawaii Senatörü Brian Schatz, "Lahaina'nın neredeyse tamamı yandı" diyerek bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bölgedeki sağlık hizmeti veren merkezlerin, duman zehirlenmesi ve yanık tedavisi başvuruları nedeniyle tamamen dolduğu kaydediliyor.

Maui’ye komşu, Hawaii adası olarak da bilinen Büyük Ada’nın birkaç farklı bölgesinde de yangınlar sürüyor.

Yetkililer üç farklı yangının henüz kontrol altında olmadığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor ancak yerel yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Binlerce kişi adada oluşturulan sığınaklara götürülürken, çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi, yollar kapatıldı.

Çarşamba sabahı düzenlenen basın toplantısında eyaletin Vali Yardımcısı Sylvia Luke, “Barınaklarımız dolup taşıyor, kaynaklarımız zorlanıyor, yerel sakinler için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Hawaii’nin ulaştırma sorumlusu Ed Sniffen'a göre, yaklaşık 4 bin turist Maui'den ayrılmaya çalışıyor.

Bölgede 29 elektrik direği çöktü. Bu nedenle binlerce kişi cep telefonu hizmeti de alamıyor. Elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages.us internet sitesine göre Hawaii eyaletinde 12 binden fazla kişi elektriksiz durumda.

Kaynak, Reuters

Yetkililer şiddetli rüzgâr nedeniyle yangınlara havadan müdahalede zorlanıldığını söyledi.

Hasarın ne kadar büyük olduğu henüz netleşmiş değil.