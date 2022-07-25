Elon Musk, Google'ın kurucu ortağı Brin'in eşiyle bir dönem ilişki yaşadığı iddialarını reddetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Elon Musk

16 dakika önce

Dünyanın en zengin insanı, Tesla CEO'su Elon Musk, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile bir dönem ilişki yaşadığı iddialarını reddetti.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen yıl yaşandığını iddia ettiği "ilişkinin" açığa çıkmasından sonra Musk'la dostluğunu bitiren Brin'in, bu yılın başlarında eşine boşanma davası açtığını yazmıştı.

Musk, Twitter mesajında haber için "Tamamen saçmalık" dedi, ve Brin'le hâlâ arkadaş olduğunu söyledi:

"Sergey ile dün gece partideydik. Nicole'ü üç yılda iki kez gördüm. İkisinde de etrafımızda bir sürü insan vardı. Romantik bir şey yok."

WSJ, iddialarını Shanahan'ın yakın çevresinden bir kişiye dayandırdı.

Gazete, geçen Aralık'ta yaşandığı söylenen ilişki sırasında Brin ve eşinin ayrılmış olmasına rağmen hâlâ birlikte yaşadıklarını yazdı.

WSJ, aralarında evlilik sözleşmesi olmasına karşın Brin ve Shanahan'ın hâlâ büyüklüğü bir milyar doları bulabilecek bir boşanma anlaşmasını müzakere ettiklerini öne sürdü.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Nicole Shanahan ve Sergey Brin

Elon Musk, Twitter'daki bir başka paylaşımında da "WSJ, benve Tesla hakkında saçma sapan o kadar çok şey yazdı ki, sayısını unuttum" dedi.

LinkedIn profiline göre California'da avukatlık yapan Nicole Shanahan, ClearAccessIP adlı hukuk bürosu ve Bia-Echo Vakfı'nın kurucusu.

Bia-Echo Vakfı, "üreme sağlığı hakları, ceza hukuku reformu ve sağlıklı ve yaşanabilir bir gezegen" konularında faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu.

Aynı zamanda roket şirketi SpaceX'in CEO'su olan Musk, 44 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çekmesinin ardından Twitter'la mahkemelik olmuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk, 240 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyann en zengin insanı.