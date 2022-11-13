Akıllı termostatlar gerçekten tasarruf etmenizi sağlıyor mu?

51 dakika önce

Chris Baraniuk | Teknoloji ve İş Dünyası Muhabiri

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Dominic McCann, birkaç yıl önce akıllı termostatının bir veri hazinesi olduğunu fark etti. Ardından onu hacklemeye karar verdi. Böylece termostatının gün boyunca nasıl çalıştığını takip edebilecekti.

Açık kaynak kodlu yazılım kullanarak termostatın verilerine online olarak ulaşan McCann, termostatın belli odalardaki sıcaklık değişimlerine göre hareketini gösteren grafikler hazırladı.

Örneğin salon kapısını farklı bir modelle değiştirdiğinde sistem bu farkı hemen anlamıştı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan ve teknik bilgisi bulunan McCann, bu değişimleri görünce hemen daha fazla enerji nasıl tasarruf edebileceğine dair yöntemler düşündü.

H﻿ayat pahalılığına karşı önlem

Hızla artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı kriziyle boğuşan insanlar, enerji faturalarını nasıl düşüreceği konusunda fikir yürütmeye başladılar.

Akıllı termostatlar akıllı telefon ya da tablet ile uzaktan programlanabiliyor. Üreticiler bunun pazarlamasını yıllardır para tasarrufu sağladığını ön plana çıkararak yapıyordu. Yıllar içinde kullanıcıların enerji harcamalarına dair detaylı bilgiler ortaya çıktı ve özellikle otomatik ısı kontrolü önerilmeye başlandı.

Ancak akıllı termostatların faydasına dair tartışmalar devam ediyor. Bazı araştırmalara göre akıllı termostatlar her zaman enerji kullanımını düşürmüyor.

Bazı markalar ısı yönetimini kolaylaştıran sistemlere sahip olduklarını söylüyor. Evinizi nasıl ısıttığınızı anlıyor, evde olmadığınız zamanları tespit ederek otomatik olarak kullanımı azaltıyor. Böylece tasarruf ediyorsunuz.

Akıllı termostatlar size o ayki kullanım miktarınızı ve tahmini ödemenizi, önceki yılla kıyaslamaları, o yılki ve önceki yılki hava koşullarını söylüyor. Evde kimse yokken enerji tasarrufu sağlıyor, açık pencere varsa tespit ediyor ve o odanın ısınmasını azaltıyor, ısıtmanın açık olacağı saatleri ayarlamayı sağlıyor.

Hayat pahalılığına karşın bazı akıllı termostat üreticileri kullanıcıların bütçelerini aşmamalarını sağlamak için aylık tahmini faturayı gösteren yazılım güncellemeleri getirdi. Ayrıca odadan odaya kıyaslama da yapılabiliyor. Böylece insanlar evde hangi odanın daha fazla ısınmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarıyor.

Y﻿üzde 10'a kadar tasarruf sağlayabilir

S&P Global Pazar araştırma şirketinden endüstri analisti Neil Barbour’a göre dünya çapında 75 milyondan fazla akıllı termostat kullanılıyor ve 2025’e kadar bunun iki katından fazla olacağı öngörülüyor.

Akıllı termostatlar, ev ısınma ve soğutmasında ev başına yaklaşık yüzde 10’a kadar tasarruf sağlayabiliyor.

Barbour ve ekibinin yaptığı bir hesaplamaya göre 2026’ya kadar akıllı termostatlı ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri kullanılırsa, ABD genelinde, neredeyse Mississippi eyaletinin 2020’deki toplam enerji kullanımı kadar bir enerji tasarrufu sağlanabilir.

Ancak insanların bu aleti nasıl kullandığı konusu, sonucu değiştirebiliyor. Çünkü insanlar akıllı termostatın düzenlediği ısı ya da soğutma programlarını manuel olarak değiştiriyor.

'E﻿nerji kullanımı konusunda bilgilendirme gerekli'

Bu konuda araştırma yapan ve PassiveLogic teknoloji firmasında çalışan Brent Huchuk kendi ısınma ve soğutmalarını aktif olarak yöneten bazı kullanıcıların akıllı termostatlardan daha iyi olabildiğini söylüyor.

Ayrıca evden çalışmaya geçilmesiyle birlikte insanlar evden çıkmadığı için akıllı termostatların ısıyı düşürecek fırsatı olmadığını ve bunun sınırlı tasarruf sağlayabildiğini ekliyor.

Akıllı termostatların evinizdeki termostata uyumlu olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin enerji tasarruflu bir model kullanıyorsanız akıllı termostata gerek olmayabilir.

Huchuk, gelecekte, akıllı termostatların gerçek zamanlı olarak enerji fiyatlarını takip edebileceğini ve evlerin enerji fiyatının en uygun olduğu saatte ısıtılabileceğini ekliyor.

University College London’dan Enrico Constanza, insanlara enerji kullanımları hakkında bilgilendirme yapılması gerektiğini söylüyor. Örneğin evi sabah ısıtmak daha maliyetliyse bunu bilmeleri gerekiyor.