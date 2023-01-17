Çevre eylemcisi Greta Thunberg, Almanya'daki protestoda gözaltına alındı

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İklim aktivisti Greta Thunberg, Almanya’nın batısındaki bir köyde düzenlenen protesto eyleminde polis tarafından gözaltına alındı.

Thunberg, bir kömür madeninin genişletilmesi için boşaltılan Lüzerath köyünün yıkılmasını protesto edenler arasındaydı.

Polis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Thunberg’in Garzweiler 2 madeninde “maden damarına doğru koşan” kalabalığın arasında olduğunu belirtti.

Garzweiler 2 madeni Lüzerath köyünden 9 kilometre uzaklıkta. Polis ayrıca bir eylemcinin maden sahasına girdiğini belirtti.

Thunberg ve birlikte gözaltına alındığı grubun daha sonra ne yaşadığı net değil.