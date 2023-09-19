Ronaldo İran'da: Taraftarlar otelin önünde bekledi, takım otobüsünü takip etti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ronaldo'ya Tahran'da İran halısı hediye edildi.

Yazan, Pooria Jafereh

Unvan, BBC Farsça

7 saat önce

Ünlü Portekizli futbolcu, Cristiano Ronaldo, bu akşamki Persepolis karşılaşması için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da büyük ilgiyle karşılandı.

Ronaldo'nun oynadığı Suudi Arabistan takımı Al Nassr bu akşam Persepolis ile karşılaşacak.

Hayranları, 38 yaşındaki Portekizli futbolcuyu karşılamak için otelinin önünde toplandı, takım otobüsünün peşini bırakmadı.

Diplomatik ilişkiler nedeniyle dünyanın önde gelen futbol kulüpleri ve sporcuları İran'a çok sık gelmiyor.

Yöneticiler, sponsorlar ve sigorta şirketleri, karşılaşılabilecek riskleri göz önünde tutarak oyuncuların İran'a gitmesine izin vermekten çekiniyor.

Al Nassr, Devrim Muhafızları'nın (IRGC) bir parçası olan İranlı Besic milis grubunun Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine saldırdığı 2016'dan bu yana İran'a giden ilk Suudi kulübü oldu.

Olaydan sonra, Suudi Arabistan takımları, güvenlik tehdidi hissettiklerini söyleyerek uluslararası spor müsabakaları için İran'a gitmeyi reddetmeye başlamıştı.

Maçların tarafsız bölgelerde yapıldığı yedi yılın ardından Suudi Arabistan, Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonası (AFC) için yasağını kaldırdı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taraftarlar Ronaldo'nun Tahran'da kaldığı otelin önüne akın etti

Bu sene bunu mümkün kılmış olabilecek iki önemli olay yaşandı.

Öncelikle İran ve Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu. İkincisi, Suudi kulüpler dünya çapında futbolcular transfer ederek büyük bir yatırım yapmaya başladı.

AFC, bu yılki Şampiyonlar Ligi için anlaşmaya varıldığını ve İran ile Suudi Arabistan takımlarının birbirleriyle kendi sahalarında ve deplasmanda karşı karşıya geleceğini duyurdu.

İlk maçta Ronaldo'nun oynadığı Al Nassr, İran'ın Persepolis takımıyla maç yapmak için Tahran'a gitti.

Bunun sonucunda taraftarların, Al Nassr oyuncularının kaldığı otelinin önünde toplandığını, takım otobüsünün peşinden koştuğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

AFC Şampiyonlar Ligi maçlarının tarihleri bir ay önce belirlendi.

Ancak İran hükümeti, toplumu daha derin konulardan uzaklaştıracak maç etkinliğinin tarihini memnuniyetle karşılamıştır. Çünkü, geçen yıl İran genelinde şiddetli protestolara yol açan, Mahsa Amini'nin gözaltında öldürülmesinin yıldönümünün üzerinden sadece iki gün geçti.

Al Nassr uçağı Tahran'a indiğinde, ters yöne giden başka bir uçak vardı. İran'da hapis yatan beş Amerikalı, Katar'ın aracılık ettiği anlaşma sonucunda serbest bırakılmış ve ABD'ye gitmek üzere Tahran'dan Doha'ya uçuyordu.

Bu geceki maçın bir özelliği de taraftarsız oynanacak olması. Bu karar, AFC tarafından, kulübün 2020 yılında bir Hindistan takımına hakaret eden sosyal medya paylaşımına ceza olarak verilmişti.