Geçen yıl yaklaşık 26 milyon bagaj kayboldu, gecikti veya hasar gördü

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Yazan, Jennifer Meierhans

Unvan, BBC

bir saat önce

Bir rapora göre, havayolu endüstrisi pandemi sonrasında toparlanmaya çalışırken, bagajlardaki aksaklık oranları geçen yıl dünya çapında son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2022'de yaklaşık 26 milyon bagaj kayboldu, gecikti veya hasar gördü; yani her 1000 bagajdan yaklaşık sekizi.

Rapor, 2022'de kayıp, hasar veya gecikme gibi durumların %42'sinin transferler sırasında yaşandığını ortaya çıkardı.

Ancak BBC'nin gördüğü yeni veriler, yolcu sayısının salgın öncesi seviyelere dönmesiyle durumun iyiye gittiğini gösteriyor.

Raporu hazırlayan ve havayollarının %90'ının IT sistemlerini yöneten Sita, bunun havaalanı personeli sayısının ve otomasyon teknolojisinin artırılmasından kaynaklandığını söyledi.

Ancak bu, bir arkadaşının düğünü için İngiltere'den İtalya'ya uçarken çantasını kaybeden Chloe için bir teselli değil.

Londra'da yaşayan 27 yaşındaki kadın, tatilinin ilk saatlerini gezmek yerine tuvalet malzemeleri ve kıyafet bulmak için çılgınca mağazalar arasında koşuşturarak geçirdiğini söyledi.

"2014'ten bu yana çıktığım ilk tatilimde istemediğim kadar stres yaşadım” dedi.

"Aynı zamanda arkadaşımın düğününe dair hatıramı de lekeledi... ki bu ömürde bir kez yaşanıyor.”

Chloe, 1 Ağustos'ta EasyJet ile Gatwick'ten Pisa'ya uçtu ancak valizi bagaj bandına ulaşmadı. Havaalanında evrakları doldurdu ancak daha sonra arkadaşının evleneceği Floransa'ya giden trene atlamak zorunda kaldı.

Chloe, düğün kıyafetini el bagajına koyduğu için çok mutlu.

"Ancak tatilimin geri kalanı ve düğünle ilgili barbekü ve havuz partisi gibi etkinlikler vardı ve sürekli aynı kıyafetle fotoğraflarımın çekilmesinden rahatsız oldum" dedi.

Kaynak, Chloe Fotoğraf altı yazısı, Chloe

EasyJet, Chloe'den özür diledi ve valizinin durumunu gecikmeli sınıfından kayıp sınıfına değiştirmeden önce 45 gün boyunca aramaya devam edeceğini söyledi.

"Bu, belirsizlik içinde olduğum anlamına geliyor çünkü onlar kaybolduğunu söyleyene kadar EasyJet'ten veya seyahat sigortamdan tazminat talebinde bulunamam" dedi.

Chloe, valizinin ve içindekilerin toplam değerinin yaklaşık 1.000 sterlin olduğunu söyledi. "Bir kısmını zaten yeniden satın almak zorunda kaldım çünkü günlük olarak ihtiyacım olan şeyler var ve bu yüzden zaten kendi cebimden çıktı" dedi.

"EasyJet'ten tuvalet malzemeleri ve kıyafetler için üç güne kadar kişi başı günlük 25 sterlin alıyorsunuz. Ancak bu yetmiyor."

İngiltere’deki Sivil Havacılık Otoritesi, çoğu havayolunun ödediği en fazla tutarın yaklaşık 1.000 sterlin olduğunu söyledi ancak şunu ekledi: "Bu kadar parayı almanız çok nadir olur."

Ayrıca, havayollarının bir eşyanın değerini, yenisini satın almanın maliyetine değil, kaybolduğu zamana göre değerlendirdiği, bu nedenle seyahat sigortası yoluyla talepte bulunmanın daha iyi olabileceği konusunda uyardı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Iata), 2019'da 4,5 milyar hava yolcusu bulunduğunu kaydetti ve bu yıl yolcu sayısının 4,4 milyarı bulmasını bekliyor.

Sorunlu bagajların sayısı, 2019'un ilk yarısında 5,8 milyon iken, 2023'ün ilk yarısında 5,7 milyon oldu.