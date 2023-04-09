CHP'nin aday listesinde Millet İttifakı'ndaki diğer 5 partiden 76 aday da yer aldı, en az 30’unun seçilebileceği hesabı yapılıyor

Kaynak, CHP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



9 Nisan 2023, 23:18 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Millet İttifakı’nın en büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’den (SP) toplam 76 aday gösterirken, kendi aday listesini çıkaran İYİ Partili isimlere de listelerinde yer verdi. İYİ Parti dışındaki 4 partiden gösterilen isimlerin en az 30’unun seçilebilir yerlerden aday gösterildiğine dikkat çekiliyor.

DEVA Partisi’nden 25, Saadet Partisi’nden 24, Gelecek Partisi’nden 19, Demokrat Parti’den 3 ve İYİ Parti’den de 5 isim CHP listelerine girdi.

Buna göre DEVA Partisi’nin 11, Gelecek Partisi’nin 11, Saadet Partisi’nin 8 ve Demokrat Parti’nin 1 milletvekili çıkarabileceği hesabı yapıldı. Parti kurmaylarınca yapılan değerlendirmelerde, ortak liste ile CHP’nin 2018 seçimlerinde daha az milletvekili çıkardığı bazı yerlerde, işbirliği ile vekil sayısının artacağı ve 4 partinin en az 30 dolayında milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor.

İYİ Parti’den CHP listelerine girenler

CHP ile İYİ Parti 16 ilde ortak liste ile seçime gidiyor. Ancak CHP, ortak liste çıkarılan 5 ismi CHP listelerinden aday gösterdi.

İYİ Parti’de Sosyal Politikalar Başkanlığı yapan Berna Sukas İstanbul 2. Bölge'de 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge'de 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge'de 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge'de 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge'de 5. sıradan aday gösterildi.

16 ilde ortak liste kimler ilk sıralarda yer aldı?

CHP ile İYİ Parti, toplam 16 ilde ortak listeden "fermuar sistemine" göre aday gösterme kararı aldı.

CHP’nin aday göstermesi kararlaştırılan Adıyaman, Batman, Bartın, Düzce, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van’da İYİ Parti aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti’nin isim ve logosu yer almayacak, ilk sıra adayları CHP’den olmak üzere "fermuar sistemi" izlenecek.

CHP’nin aday gösterdiği 9 seçim çevresinde ilk iki sırayı paylaşan isimler şöyle:

Adıyaman’da Adnan Ağır, Ömer Turan,

Bartın’da CHP’nin mevcut milletvekili Aysu Bankoğlu, Ceyda Sargın,

Batman’da Hüseyin Yaşar, Menduh Atak,

Düzce’de Talih Özcan, Hatice Aslıhan Tüysüz,

Çorum’da Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı,

Erzincan’da Mustafa Sarıgül, Ufuk Aktaş,

Hakkari’de Nazım Demir, Adnan Hatipoğlu,

Rize’de Tahsin Ocaklı, Köksal Toptan,

Van’da Seracettin Bedirhanoğlu, Ercan Çiçek.

CHP ise oy oranlarına göre İYİ Parti’nin önde göründüğü Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı Gümüşhane, Muş, Yozgat’ta aday çıkarmadı.

İYİ Parti’nin adaylarının birinci sıradan gösterileceği bu illerde ilk iki sıra adayları da şöyle:

Çankırı’da Mehmet Ali İnanç, Oya Yakın,

Gümüşhane’de Muzaffer Altıparmak, Bedri Ağaç,

Bitlis’te Edip Safter Gaydalı, Levent Nasır,

Muş’ta Mümtaz Yavuz, Umut Deniz Güneysu,

Yozgat’ta Lütfullah Kayalar, Ali Keven,

Aksaray’da Turan Yaldır, Ali Abbas Ertürk.

Tek milletvekili çıkaran Bayburt’ta ise İYİ Parti’den Karabey Kadri Karaoğlu aday oldu.

DP 'den eski ANAP Genel Başkanı Uzun aday

Demokrat Parti’den 3 isim aday gösterildi.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölge'de 9. sıradan, Haydar Altındaş İzmir 1. Bölge'de 2. sıradan, eski ANAP Genel Başkanlarından Salih Uzun ise İzmir 2. Bölge'de 5. sıradan aday oldu.

DEVA Partisi'nden eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ankara’dan aday

DEVA Partisi’nden 25 kişi CHP listelerinden aday gösterildi.

Eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, CHP’nin 2018’de 5 milletvekili çıkardığı Ankara 1. Bölge'de 4. sıradan, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise Ankara 2. Bölge'de 2. sıradan aday oldu.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul 3. Bölge'de 6. sıradan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise CHP’nin 2018'de 3 milletvekili çıkardığı Mersin’de 3. sıradan aday gösterildi.

DEVA Partisi yöneticileri Burak Dalgın, Elif Esen, Evrim Rızvanoğlu, Medeni Yılmaz aday listesinde yer aldı

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, İstanbul’dan aday

Saadet Partisi yöneticileri ve il başkanlarının da aralarında bulunduğu 24 isim CHP listelerinden aday gösterildi.

Parti yöneticilerinden, sözcü Birol Aydın, Fatih Aydın, Şerafettin Kılıç, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez aday oldu.

Gelecek Partisi'nden Serap Yazıcı, Nedim Yamalı ve Selim Timurci ve Selçuk Özdağ listelerde

Gelecek Partisi’nde ise parti yöneticileri anayasa profesörü Serap Yazıcı Özbudun, CHP’nin 2018’de 5 milletvekili çıkardığı Antalya’da 6. sıradan aday oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı Ankara’da seçilebilir yerden aday gösterildi.