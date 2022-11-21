Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pençe Kılıç açıklaması: ‘Kara kuvvetleri de katılabilir'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, C﻿umhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon hakkında bilgilendirildiği anlar

bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Suriye ve Irak’a gerçekleşen ve Pençe Kılıç adı verilen hava harekatına kara kuvvetlerinin katılmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan buna ilgili birimlerin, Savunma Bakanlığı’nın ve Genelkurmay’ın karar vereceğini, ardından da istişare ederek adım atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu harekatın “sürekliliğinin söz konusu olduğunu”, karadan ve havadan gereken neyse yapmaya devam edeceklerini, bugüne kadarki bombardımanların sınırda Irak’ta 140 kilometre güneye, Suriye’de 20 kilometre güneye kadar indiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, atılan adımların bölgede varlık gösteren ülkelerle “diplomatik ilişkiler yaparak” atıldığını da ekledi.

Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden ile bu operasyonu görüşüp görüşmediği hakkındaki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden’la ne Sayın Putin’le herhangi bir görüşme yapmış değiliz.

“Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten sayın Biden da sayın Putin de biliyor.”

Rusya ile yapılan 2019’daki Soçi Mutabakatı’na göre Moskova’nın, Suriye’nin kuzeyinden YPG’yi uzaklaştırması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar, yapamıyorlar. Biz de bunlara karşı sessiz kalmayacağımızı, herhangi bir şekilde kendileri yapamadığı takdirde oradaki teröristlere karşı adım atacağımızı söyledik” diye konuştu.

Katar’dan Türkiye’ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin İstiklal Caddesi saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı’nı “Sizin bunlardan haberiniz yok muydu?” gibi ifadelerle eleştirilmesinin “tam bir garabet” olduğunu belirtti.

Mısır açıklaması: Yeniden niye başlamasın?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, M﻿ısır lideri Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkışması

Mısır lideri Sisi ile Katar’da el sıkışması hakkındaki bir soruya ise “Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık” diye yanıt verdi.

Erdoğan bakanlarla başlamış olan sürecin daha üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşınmasını istediklerini, liderlerin bir araya gelmesindense halkların geçmişteki birlikteliğinin daha önemli olduğunu söyledi:

“Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız.

“Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim.”

Türkiye bir süredir Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme faaliyetlerine girmiş, daha önce gerilim içinde olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkelerle karşılıklı adımlar atmış, fakat Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır’la geçen yıl başlayan normalleşme sürecinin çok yavaş ilerlemesinden şikayet etmişti.