B﻿ob Dylan kitabında makine baskısı imza kullandığı için özür diledi

52 dakika önce

M﻿ark Savage | B﻿BC Müzik Muhabiri

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, D﻿ylan'ın İngiltere listelerinde birinci sıraya yükselen 9 albümü var

Dünyaca ünlü söz yazarı, besteci ve şarkıcı B﻿ob Dylan bir açıklama yaparak 2019 yılından bu yana kitapları ve resimlerindeki imzaları oto-imza yani makinayla imza teknolojisi ile çoğalttığı için özür diledi.

S﻿anatçı, 2019 yılında oryantasyon bozukluğuna yol açan vertigo hastalığına yakalandığından bu yana imzasını otomatik olarak çoğaltma yoluna gittiğini söyledi.

Konu, müzisyenin "Philosophy of Modern Song" (Çağdaş Şarkının Felsefesi) kitabının az sayıdaki imzalı özel baskısını 600 dolar vererek satın alan hayranlarının, karşılaştırma yöntemiyle bu imzaların elle atılmadığını fark etmeleri üzerine gündeme gelmişti.

K﻿itabı yayınlayan Simon & Schuster, önce bu kopyaları alanlara paralarını iade etmeyi reddetti ve imzaların gerçekliğinin bir "orijinallik mektubu" ile belgelendiğini söyledi.

F﻿akat tepkilerin sürmesi üzerine yayınevi, sanatçının imzasının baskı ile kopyalandığını kabul ederek "elle imzalanmış" ibaresiyle satılan 900 kopyayı alan herkese paralarını tam olarak iade etmeyi teklif etti.

B﻿u tartışma Dylan'ın kimisi 15 bin dolara kadar alıcı bulan resimleri ve baskıları üzerindeki imzaların da sorgulanmasına yol açtı.

D﻿ylan Cuma günü yayınlanan açıklamasında bu eserlerindeki bazı imzaların da bir makine tarafından atılan kopyalar olduğunu itiraf etti:

"﻿Yıllar boyunca bütün sanat eserlerimi tek tek elle imzaladım. Bu hiçbir zaman sorun olmamıştı.

"Ancak 2019 yılında çok kötü bir vertigoya yakalandım ve bu pandemi yıllarında da sürdü.

"İmza atma işini -normal olarak- benimle yakın ortamda çalışan beş kişinin tamamlaması gerekiyor. Ama virüsün yayıldığı dönemde bu işi güvenli ve pratik bir şekilde tamamlamanın bir yolunu bulamadık."

D﻿ylan bu nedenle pandemi koşullarında imza işini eskisi gibi sürdürmesinin imkânsız hale geldiğini ve yaptığı sözleşmelerde tanınan süre de yaklaşınca, kendisine edebiyat ve sanat alanında sürekli kullanıldığı söylenerek önerilen oto-imza teknolojisi ile imza basmayı kabul ettiğini anlattı.

S﻿anatçı "Makine kullanmak benim açımdan bir hataydı ve bu hatayı derhal düzeltmek istiyorum. Simon & Schuster yayınevi ve galeri ortaklarımla bunu gerçekleştirmek için işbirliği içindeyiz" dedi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, D﻿ylan'ın resim ve baskıları dünyanın çeşitli galerilerinde sık sık sergileniyor

B﻿u durumda galeriler tarafından yapılan açıklamalara göre, Dylan tarafından yapılan ama el yerine makinayla imza basılmış eserleri satın alan herkese parası tam olarak iade edilecek. Fakat isterlerse eserin orijinal olduğuna ilişkin belgeyi, imzanın baskı olduğu kaydını taşıyan bir belgeyle değiştirmeleri de mümkün olacak.

O﻿to-imza yani baskı yoluyla imza çoğaltma teknolojisi ABD'de 1803 yılında patent aldı. ABD başkanlarından Thomas Jefferson sistemi ilk kullananlardan biriydi. Beyaz Saray ve Monticello'daki evine birer oto-imza makinası almıştı.

M﻿akinenin çağdaş gelişkin versiyonu ise, imza sahibinin bizzat hazır bulunmasını gerektirmiyor. Kişinin veri tabanına konulan el yazısı örneğinden yararlanılarak bir robot kol tarafından imza atılıyor.

B﻿aşkan Obama bu tekniği bir yasa tasarısını onaylarken kullanan ilk kişi oldu ve oto-imza son yıllarda gerçekten de sanat ve edebiyat dünyasında sık sık kullanılan bir yöntem haline geldi.

V﻿an Morrison yakında CD'lerini oto-imza ile imzalamakla suçlandı ama menajeri bunu reddeden bir açıklama yayınladı.