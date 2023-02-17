Zelenski: Barış için topraklarımızdan ödün vermeyeceğiz

26 dakika önce

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’yla yapılacak herhangi bir potansiyel barış anlaşmasında ülke topraklarından ödün vermeyeceklerini söyledi.

Rus işgalinin yıldönümü yaklaşırken BBC’ye konuşan Zelenski, topraklarından ödün vermenin Rusya’nın “tekrar tekrar geri dönmesi” anlamına gelebileceğini ve Batı’nın verdiği silahların barışı yakınlaştırdığını savundu.

Zelenski ayrıca, beklenen bahar saldırısının da şimdiden başladığını kaydetti.

Zelenski “Birkaç yönden birden Rus saldırıları şimdiden başladı” dedi.

Ancak Zelenski, Ukrayna güçlerinin bir karşı saldırı düzenleyene dek Rus ilerlemesine direnebileceğini belirtirken, Batı’dan daha çok askeri yardım çağrısını yineledi.

Zelenski BBC’ye yaptığı açıklamada “Tabii ki modern silahlar barışı hızlandırır. Rusya’nın anladığı tek dil silahlar” dedi.

Zelenski geçen hafta uluslararası destek arayışı kapsamında, İngiltere Başbakanı ve AB liderleriyle görüşmüştü. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna lideri modern savaş uçakları istediğinde “her şeyin masada olduğunu” söylemişti.

Ancak Kiev yönetimi, Batı silahlarının geliş hızı konusunda giderek artan bir şekilde rahatsız. Geçen hafta aralarında Almanya, ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu birçok Batı ülkesinin söz verdiği tankların cepheye gitmesinin hala haftalar alabileceği belirtiliyor.

Zelenski ayrıca, Belarus lideri Alexsandr Lukaşenko’nun tek bir Ukrayna askerinin bile sınırı geçmesi halinde Rus birlikleriyle birlikte savaşa girecekleri tehdidine de karşılık verdi.

Ukrayna lideri “Umarım savaşa girmezler. Girerlerse savaşırız ve hayatta kalırız” dedi. Zelenski Rus güçlerinin bir kez daha saldırabilmesi için Belarus topraklarının kullandırılmasının “büyük bir hata” olacağını da söyledi.

Rus güçleri 12 ay önce Ukrayna’da topyekun işgale başlamış, güneye, başkent Kiev’e doğru ilerlemiş, ancak ağır kayıplar vermelerinin ardından haftalar içinde geri çekilmişlerdi.

Zelenski Rusya’nın savaş taktiklerinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulunca da, “değersiz” diye tanımladı.

Volodimir Zelenski “Her şeyi yok etme yöntemleri. Askerleri de bu emirleri alıp, uyguluyorlarsa, bu onların da aynı değerleri paylaştığını gösterir” dedi.

Ukrayna’nın bu hafta yayımladığı verilere göre Ukrayna’daki Rus askerleri bu ay, işgalin ilk haftasından bu yana en büyük can kayıplarını veriyor. Bu veriler bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı eğilimlerin “büyük ihtimalle” doğru olduğunu belirtti.

“Bugün hayatta kalmamız, birliğimizdir” diyen Zelenski, savaşın nasıl sonuçlanacağı sorulduğunda ise “Ben Ukrayna’nın hayatta kalma mücadelesi verdiğine inanıyorum” dedi. Ukrayna lideri ayrıca ülkesinin hem ekonomik hem de değerleri anlamında Avrupa’ya doğru ilerlediğini belirtti.