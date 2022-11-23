V﻿irginia'da süpermarkette silahlı saldırı: Polise göre yaklaşık 10 kişi öldü

bir saat önce

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Chesapeake kasabasında silahlı bir kişi süpermarkette yaklaşık 10 kişiyi öldürdü.

Walmart Mağaza müdürü olduğu tahmin edilen saldırganın daha sonra olay yerinde kendisini öldürdüğü belirtiliyor.

Chesapeake polis yetkilileri Walmart şubesinde yaşanan olayla ilgili henüz ayrıntılı açıklama yapmadı.

Ancak bir polis yetkilisi, "ölü sayısının 10'u geçmeyeceğini" ve yaralılar olduğunu söyledi.

P﻿olis olayın yerel saatle 22.12'de meydana geldiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde süpermarket çavresinde çok sayıda polisin olduğu görülüyor.

P﻿olis sözcüsü Leo Kosinski, olayın mağaza içinde yaşandığını ve saldırganın tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Walmart çalışanı bir görgü tanığı yaşananları anlatırken personel odasından ayrıldıktan sonra içeri müdürün girdiğini belirtti ve "Maalesef bazı arkadaşlarımızı kaybettik" dedi.

Sentara Norfolk Hastanesi sözcüsü yerel bir televizyon kanalına burada beş kişinin tedavi altına alındığını söyledi.

Aynı kanala konuşan bir kadın, 20 yaşındaki kardeşinin işe geldikten 10 dakika sonra vurulduğunu anlattı. Kadın, kardeşinin yakınlarıyla konuşabilecek ve mesaj yazabilecek durumda olduğunu söyledi.

Joetta Jeffery adlı bir kişi de CNN'e saldırı sırasında annesinin içeride olduğunu ve kendisine telefonla mesaj gönderdiğini belirtti. Jeffery, annesinin yaralanmadığını ama şok içinde olduğunu ifade etti.

V﻿irginia'nın Demokrat senatörlerinden Mark Warner, yine bir katliam haberiyle sarsıldıklarını söylerken L. Louise Lucas "Ülkemizdeki bu silah şiddeti salgınına çözüm bulmak için var gücümle çalışacağım" dedi.

Hafta sonunda Colorado eyaletinde bir LGBT gece kulübüne ateş açılmıştı. Saldırıda beş kişi ölmüş, 17 kişi de yaralanmıştı.