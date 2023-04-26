Eski İspanya Kralı Carlos'u hicveden 'avcı' heykeli Madrid'de ortaya çıktı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Carlos heykeli Güneş Meydanı'nda kısa süre kalabildi

36 dakika önce

İspanya’nın başkenti Madrid kentinin merkezine, ülkenin eski Kralı Juan Carlos’u hicveden bir heykel yerleştirildi.

Bu heykelde Carlos figürü, Madrid’in sembolü olan ayı figürüne doğru hedef alırken gösteriliyor.

2014 yılında tahttan feragat eden Carlos, yerini oğluna bırakmıştı.

39 yıllık hükümdarlık süresince, av sevgisi nedeniyle de sert şekilde eleştirildi.

İspanya’nın eski kralının heykeli, Madrid’e yaptığı kısa ziyaretin sonlanmasının ardından kentin meydanında belirdi.

Poliüretan malzemeden üretilen heykel, Şilili sanatçı Nicolás Miranda tarafından yapıldı.

Ayı heykeli, Madrid’in armasında yer alıyor ve turistlerin ilgisini görüyor.

Meydanda 10 dakika durduktan sonra kaldırılan Carlos heykelin fotoğrafları sosyal medyada yayıldı.

Heykeltraş Miranda, meydanı CCTV görüntüleri üzerinden önceden çalıştığını ve durdurulmamak için de polisin nöbet değişimini gözettiğini söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Carlos figürü, şehrin sembol figürüne nişan alıyor

Eski kral Abu Dabi'de yaşıyor

Juan Carlos birkaç yıldır, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sürgün hayatı yaşıyor.

Miranda’nın heykel çalışması ile, Juan Carlos dönemine ait bazı tartışmalar da yeniden konuşulur oldu.

İspanya Sarayı, Juan Carlos’un 2006’daki Rusya gezisinde ‘votka ile sakinleştirilmiş bir ayıyı vurarak öldürdüğü’ iddiasını hep reddediyordu.

Ancak 2012 yılında Botswana’ya yaptığı ziyarette öldürdüğü bir filin önünde verdiği poz, kendisine olan kamuoyu desteğinin çakılmasına neden olmuştu.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Juan Carlos 4 yıldır ikinci kez ülkesini ziyaret ediyordu

Juan Carlos, adının yer aldığı yolsuzluk soruşturmalarının sürdüğü bir sırada 2020 yılında Abu Dabi’ye yerleşti.

Madrid’deki heykel de, o yıldan bu yana ülkesine yaptığı ikinci ziyaret sonlandığı sırada yerleştirildi.