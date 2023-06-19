Graeme Souness 'kelebek hastalığıyla' mücadele için 1 milyon sterlin bağış toplama amacıyla Manş Denizi'ni yüzerek geçti

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1995-96 sezonunda Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan futbol efsanesi Graeme Souness, nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuna 1 milyon sterlin bağış toplamak için Manş Denizi’ni yüzerek geçti.

Graeme Souness, 70 yaşında altı kişilik bir ekiple birlikte 34 kilometrelik mesafeyi 12 saat 17 dakikada aştı.

Bayrak yarışı şeklinde yapılan yüzüşte herkes sırayla birer saat yüzdü, altıncı kişiden sonra ikinci birer saatlik yüzüşlere geçildi.

Souness’i bu yolculuğa çıkaran şey ise epidermolizis büllosa adlı bir hastalıktı.

BBC’ye verdiği söyleşide gözyaşlarını tutamayan Souness, bu hastalıktan 14 yaşındaki Isla Grist adlı bir kız sayesinde haberdar olduğunu ve bunun “en zalim hastalık” olduğunu söyledi.

Souness’in yüzüşüne eşlik eden ekipte Isla’nın babası da yer alıyordu.

Ekip, “kelebek hastalığı” olarak da bilinen bu hastalıkla mücadele edenlere destek veren Debra UK adlı sivil toplum örgütü için bağış topladı.

Twitter’da bir paylaşımda bulunan Debra UK, Souness ve ekipteki herkese teşekkür etti.

Yüzmeden önce BBC’ye konuşan Souness, İskoçya’nın Highlands bölgesinde tanıştığı Isla’dan bahsederken ağladı ve “O tanıdığım en eşsiz kişi. Bana ilham oluyor, benim yaşımdaki bir kişiye bile ilham verebiliyor” dedi.

Inverness yakınlarındaki Black Isle’da yaşayan Isla’nın doğuştan gelen bu hastalık nedeniyle tepeden tırnağa kadar bandajlanması gerekiyor.

Bu bandajlar haftada üç defa, son derece acı verici bir prosedürle değiştiriliyor.

Souness böyle bir hastalığın var olduğunu ilk defa beş yıl önce öğrendiğini ve artık Isla ile arkadaş olduklarını anlattı:

“Onun cesareti bana ilham veriyor.

“Bu hastalık en fena hastalık.

“Isla hastalığın annesi ve babasını da nasıl etkilediğinin farkında ve onlara yardım ediyor.