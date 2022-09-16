Çin’de bir gökdelen alevler içinde kaldı

22 dakika önce

Leo Sands | BBC News

Contains upsetting scenes. Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Contains upsetting scenes. Play video, "Fire engulfs skyscraper in central China", Duration 0,24 00:24 Video altyazısı, Alevler binanın bir cephesini boydan boya kapladı

Çin’in Çangşa kentinde bir gökdelen alevler içinde kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda 42 katlı binanın bir cephesinin boydan boya kapladığı görülüyor.

Çin medyası, binanın China Telecom şirketinin bölge ofisi olduğunu aktarıyor.

Yetkililer yangının söndürüldüğünü, henüz can kaybı olup olmadığının belirlenemediğini aktarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda itfaiye erlerinin 218 metre yüksekliğindeki binanın üst katlarına su sıkmakta zorlandığı görülüyor.

Bir diğer videoda da binadan yanan parçalar yere düşerken içerdeki insanların dışarı kaçışı yer alıyor.

BBC bu görüntüyü henüz doğrulayamadı.

Yangına neyin yol açtığı da belirlenebilmiş değil.

Çin basınına göre bina 2000 yılında tamamlanmıştı.

Ülkenin güneyinde yer alan Hunan eyaletinin başkenti olan Çangşa kentindeki bu bina, bir otoyolun da hemen bitişiğinde bulunuyor.