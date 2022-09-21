Rusya'dan İstanbul'a uçak biletleri, kısmi seferberlik kararının ardından tükendi

Kaynak, Getty Images

21 Eylül 2022, 19:38 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin derhal göreve çağrılması emrini içeren bu sabahki 'kısmi seferberlik' açıklamasının ardından Rusya'dan tek yönlü uçuşların fiyatlarının hızla arttığı ve biletlerin tükendiği bildirildi.

Açıklama, askerlik yapabilecek yaştaki bazı erkeklerin Rusya'yı terk etmesine izin verilmeyeceği yönünde endişelere neden oldu.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, görev çağrı emrinin profesyonel askerlik deneyimi olanlarla sınırlı olacağını, öğrencilerin ve acemi askerlerin çağrılmayacağını söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre Kremlin, seferberlik emrine tabi olanların ülkeden çıkışına izin verilip verilmeyeceği konusunda yorum yapmadı ve yasanın açıklığa kavuşturulması sürecinde sabırlı olunmasını istedi.

Bu açıklamaların ardından Google aramalarını sınıflandıran Google Trends verileri Rusya'nın en popüler uçuş rezervasyon sitesi olan Aviasales'e yönelik aramalarda ciddi bir artış olduğunu gösterdi.

Erivan'a da uçuşlar tükendi

Reuters'ın aktardığı Aviasales verilerine göre, Moskova'dan İstanbul'a ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçuşlar Çarşamba günü tükendi. Rusya vatandaşları bu ülkelere vizesiz giriş yapabiliyor.

Moskova'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları uçuşlarının tamamı ya dolmuş görünüyordu ya da (Moskova saatiyle 14.15 itibarıyla) Pazar gününe kadar mevcut değildi.

Moskova'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçuşlar gibi aktarmalı bazı güzergahlar da kullanılamazken, Dubai'ye en ucuz uçuşlar 5 bin doları aşmıştı. 300 bin rubleye denk gelen bu ücret, ortalama aylık ücretin yaklaşık beş katına tekabül ediyor.

Google Flights verilerine göre, bir hafta önce 22 bin rublenin biraz üzerinde olan Türkiye'ye tek yönlü uçak biletleri de yaklaşık 70 bin rubleye (1.150 dolar) yükseldi.

Aviasales başkanı, şu ana kadar yurt dışına seyahatlere herhangi bir kısıtlama getirilmediğini söyledi.